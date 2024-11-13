ملايين الإسرائيليين في الملاجئ إثر إطلاق صواريخ من لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن الملايين حاليًا في الملاجئ بعد تعرض البلاد لوابل من الصواريخ التي أُطلقت من لبنان.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في مناطق متعددة شملت شمال تل أبيب وحيفا ونتانيا والخضيرة.

استهداف تل أبيب

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صواريخ شمال تل أبيب، مشيرة إلى أن مصدرها الأراضي اللبنانية.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في هرتسيليا شمالي تل أبيب، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار.

🚨Des millions d’Israéliens sont actuellement dans des abris alors qu’un important barrage de roquettes a été tiré depuis le Liban vers Israël.🚨 pic.twitter.com/PTCe2JfG1x — Tsahal (@Tsahal_IDF) November 13, 2024

وبحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم رصد نحو 5 صواريخ أطلقت من لبنان، حيث تم اعتراض بعضها بينما سقط البعض الآخر داخل الأراضي الإسرائيلية.

كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن العدد الإجمالي للصواريخ المرصودة بلغ 10 صواريخ، متجهة نحو شمال تل أبيب.

وفي ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد خمسة صواريخ عبرت الحدود من لبنان إلى منطقة الكرمل، مؤكدًا اعتراض بعضها، بالإضافة إلى رصد طائرة مسيرة تسللت من لبنان إلى منطقة الجليل الأعلى.

بدوره، أعلن حزب الله مساء الأربعاء استهداف قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ضواحي تل أبيب، بصواريخ نوعية.

كما قال إنه استهدف للمرة الأولى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بسرب من المسيرات الانقضاضية النوعية و”أصاب الأهداف بدقة”.