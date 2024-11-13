السلطات الأمريكية تعتقل عميلا لاستخباراتها بتهمة تسريب معلومات سرية.. ما القصة؟

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامًا لرجل بتسريب معلومات استخباراتية أمريكية سرية للغاية، تتعلق بخطط إسرائيل للانتقام من إيران، وذلك وفقًا لمصدر مطلع، ومستندات لدى المحكمة التي تنظر القضية.

وتم توجيه الاتهام إلى آصف رحمان، يوم الخميس الماضي، لقيامه بالاحتفاظ بمعلومات عن الدفاع الوطني، وتسريبها عمدا، وذلك وفق المستندات القضائية.

وتم اعتقال رحمان، الخميس، في كمبوديا، ومن المنتظر أن يمثل أمام محكمة في جزيرة جوام، وهي ضمن مجموعة جزر ماريانا غرب المحيط الهادئ، التي تخضع للسيادة الأمريكية.

غير أن محكمة فدرالية أمريكية طلبت نقل محاكمته إلى فرجينيا في الولايات المتحدة، التي تضم العاصمة واشنطن، لكي تواصل إجراءات محاكمته فيها.

عميل للاستخبارات المركزية الأمريكية

وذكرت “سي إن إن” أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” قامت بتجنيد رحمان للعمل لحسابها، وذلك طبقا لما ذكره مصدر مطلع، فيما ذكرت الوثائق القضائية أن رحمان يعمل لصالح الحكومة الأمريكية دون أن تذكر الجهة التي قامت بتوظيفه تحديدا.

ونظرا لعمله مع الاستخبارات الأمريكية، حصل رحمان على تصريح أمني يمكنه من الاطلاع على معلومات حساسة.

وتم بث الوثائق التي تم تسريبها عبر منصة “تلغرام” في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان من المفترض أن تطلع عليها فقط الدول الأربعة التي تشارك معها واشنطن معلومات استخباراتية، التي يضمها ما يعرف “بتحالف الأعين الخمسة”.

ويضم هذا التحالف، الذي يتعاون في جمع المعلومات الاستخباراتية وتقييمها، الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

خطط إسرائيلية

وتضم المستندات السرية وثيقة أصدرتها الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية عن خطة إسرائيلية لنقل الذخيرة.

كما أن هناك وثيقة أخرى صادرة عن وكالة الأمن القومي الأمريكية بشأن تدريبات لسلاح الجو الإسرائيلي تتضمن إطلاق صواريخ من الجو على أهداف أرضية.

كما تتضمن المعلومات المسربة وثيقة تقول إن “الولايات المتحدة لم تر مؤشرات على أن إسرائيل تخطط لاستخدام سلاح نووي ضد إيران”.