جبل لبنان.. 23 شهيدا في قصف للاحتلال استهدف منزلين للنازحين (فيديو)

قالت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، إن 23 شخصًا على الأقل استشهدوا وأصيب 17 في غارات جوية إسرائيلية على منطقة جبل لبنان.

وأضافت الوزارة أن ضربة على بلدة جون في قضاء الشوف بجبل لبنان قتلت 15 شخصًا، وأصابت 12 بينهم أطفال ونساء. وأفادت بأن ضربة أخرى على بلدة بعلشميه أودت بحياة ثمانية وأصابت خمسة.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الى أن الغارة استهدفت “مبنى سكنيًّا تقيم فيه عائلات نازحة”.

وتستضيف الشوف وغيرها من المناطق اللبنانية نازحين فروا من مناطق تعرضت لقصف مكثف من إسرائيل في جنوبي لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية. وتقدّر الأمم المتحدة عدد الذين نزحوا من منازلهم بنحو 900 ألف شخص.

كما تقع قرية بعلشميه في منطقة عالية بمنأى عن التصعيد والضربات الإسرائيلية.

حصيلة ثانية محدثة للغارة على جون صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على جون في قضاء الشوف أدت في حصيلة ثانية محدثة إلى سقوط 15 شهيدا من بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال إضافة إلى إصابة اثني عشر آخرين بجروح.

ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة. — Ministry of Public Health – Lebanon (@mophleb) November 12, 2024

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية بأن غارة بعلشميه “استهدفت منزلًا يقطنه نازحون من بينهم عدد من النساء والأطفال”.

ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، فقد استشهد أكثر من 3290 شخصًا في البلاد معظمهم من المدنيين، منذ بدء حزب الله تبادل القصف مع اسرائيل قبل أكثر من عام.