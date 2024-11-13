حماس ترد على “ادعاءات” أمريكية بتحسن الوضع الإنساني في غزة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفته بمزاعم صدرت عن الإدارة الأمريكية “تدّعي اتخاذ الاحتلال إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة“.

وعَدَّت حماس، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، هذه المزاعم “تأكيدًا للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس بايدن في حرب الإبادة الوحشية بحق شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وعمليات التطهير العرقي والمجازر والتجويع المستمرة في شمالي القطاع منذ خمسة وثلاثين يومًا”.

وقالت حماس “إن هذه الادعاءات المفضوحة تُكذبها الوقائع على الأرض، وتقارير مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، التي تؤكد وصول مناطق في قطاع غزة خصوصًا شمالي القطاع إلى حافة المجاعة، بفعل سياسة التجويع التي ينتهجها جيش الاحتلال الفاشي، بالتوازي مع المجازر المستمرة بحق المدنيين العزل”.

منح الاحتلال المزيد من الوقت

وأضافت حماس في بيانها “تصر الإدارة الأمريكية الآفلة على منح حكومة الاحتلال الفاشي المزيد من الفرص والوقت للمضي في عدوانها وجرائمها وانتهاكاتها لكل القوانين والشرائع، وتقديم الغطاء السياسي والعسكري والحماية من المساءلة والمحاسبة عبر تعطيل أدوات القانون الدولي”.

ووصف البيان ما تقوم به إدارة بايدن بأنه “سلوك يثبّت دورها كراعٍ أساسي لإرهاب كيان الاحتلال الفاشي بحق شعبنا وشعوب المنطقة”، منتقدًا ما وصفه بـ”حالة التماهي الأمريكي مع جرائم الحرب الصهيونية”.

وأكد البيان أن الدعم الأمريكي المتواصل للاحتلال “لن يزيد شعبنا البطل ومقاومته الباسلة إلا إصرارًا على الصمود والمواجهة والثبات، والمضي في طريق المقاومة حتى نيل حقوقه المشروعة بالحرية والعودة وتقرير المصير”.

شهادات منظمات الإغاثة

يُذكر أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت، في تقرير نشرته الثلاثاء، إنها أجرت مقابلات مع أكثر من 12 فردًا من العاملين والمسؤولين في منظمات الإغاثة الإنسانية، وإن هذه المقابلات أوضحت أن إسرائيل فشلت بشكل كبير في الالتزام بمطالب أمريكية سابقة لتحسين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد عدد من العاملين في منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة للصحيفة أن كل سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي لدرجة أن “المجاعة أصبحت وشيكة، أو بدأت بالفعل في بعض مناطق شمالي القطاع التي يعيش فيها مئات الآلاف من المدنيين، يُعتقد أن نصفهم من الأطفال”.

وأجبر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أغلبية سكان القطاع، الذين يبلغ تعدادهم 2.2 مليون نسمة، على النزوح من منازلهم إلى مخيمات الإيواء، حيث يعيشون في أوضاع قاسية، ويعانون شحًّا شديدًا في الطعام والدواء ومياه الشرب.