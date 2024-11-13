خيرت فيلدرز يدعو لسحب الجنسية الهولندية من المغاربة

حمّل السياسي اليميني المتشدد خيرت فيلدرز، زعيم حزب الأغلبية بالبرلمان الهولندي، اليوم الأربعاء “المغاربة” مسؤولية الهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام، الأسبوع الماضي.

وقال فيلدر خلال مناقشة برلمانية، الأربعاء، إنهم “يريدون تدمير اليهود”، في إشارة إلى المغاربة، وأوصى بترحيل من تثبت إدانتهم.

غير أن نوابًا من المعارضة اتهموا فيلدرز “بصب الزيت على النار”، وقالوا إن تصريحاته لا تؤدي إلى “مجتمع أفضل”.

واتفق نواب في البرلمان الهولندي على ضرورة تعقب مرتكبي أعمال العنف ومحاكمتهم، وتطبيق عقوبات قاسية بحقهم.

وكانت أعمال عنف قد اندلعت في العاصمة الهولندية قبل مباراة كرة القدم وبعدها، الأسبوع الماضي، بين فريقي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب.

فيلدرز يطالب بعقاب المغاربة

وكتب فيلدرز على منصة “إكس” الأربعاء قائلًا “لا مزيد من مطاردة اليهود في هذا البلد، أنا لا أقبل ذلك”.

ودعا فيلدرز في منشوره لمعاقبة “الجناة وخصوصا المغاربة بشدة وسحب الجنسية الهولندية منهم وطردهم”.

يذكر أن حزب الحرية المناهض للهجرة، الذي يتزعمه فيلدرز، فاز بالأغلبية في الانتخابات العام الماضي، وهو الآن جزء من حكومة ائتلافية مكونة من 4 أحزاب.

وخلال جلسة الأربعاء بالبرلمان الهولندي حول أحداث أمستردام، دارت مناقشات ساخنة بين فيلدرز ورئيس حزب “دنك” الهولندي ستيفان فان بارلي، الذي سبق أن وجّه انتقادات حادة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وندد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع.

إلغاء جوازات السفر الهولندية

وتحدث فيلدرز أمام البرلمان الهولندي عن الاشتباكات في أمستردام مع مشجعي نادي مكابي الإسرائيلي، واعتبرها معادية للسامية، قائلًا “رأينا مسلمين يطاردون اليهود في شوارع أمستردام”.

وأضاف قائلًا “لقد كانت معجزة أنه لم تقع أي وفيات خلال هذه المطاردة، مضيفا أن شوارع أمستردام بدت الأسبوع الماضي أشبه بأراضي تنظيم الدولة الإسلامية”.

ودعا فيلدرز خلال جلسة البرلمان إلى إلغاء جوازات السفر الهولندية للأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالتورط في أعمال العنف، إذا كان لديهم جواز سفر مزدوج، وترحيلهم.

هتافات عنصرية للمشجعين الإسرائيليين

وكانت الشرطة الهولندية اعتقلت الخميس 62 شخصا على خلفية توترات وأعمال شغب في العاصمة أمستردام فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق مكابي تل أبيب ضد العرب.

وبعد المباراة، التي انتهت بنتيجة 5-0 لصالح أياكس، وقعت توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو مكابي تل أبيب ضد العرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه في أمستردام.

وأظهرت مقاطع مصورة، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل، بأن توترا تصاعد بين مشجعي مكابي تل أبيب ومتضامنين مع فلسطين، بعد أن قام مشجعو الفريق الإسرائيلي بإنزال العلم الفلسطيني من على أحد المباني وتمزيقه، واستفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.