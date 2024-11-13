شاهد: بايدن يستقبل ترامب في البيت الأبيض بعد فوز الأخير بالانتخابات

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، نظيره المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض، في لقاء يعيد إحياء تقليد انتقال السلطة السلمي.

وشهد اللقاء تبادلًا للتهاني، والتعهدات بضمان انتقال سلس للسلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

ورحب بايدن بترامب وهنأه على فوزه في الانتخابات، مؤكدًا تطلعه لعملية انتقال سلسة، فيما شكر ترامب بايدن على الاستقبال، واصفًا اللقاء بأنه “عالم جميل”.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار تقليد راسخ يرمز إلى الانتقال السلمي للسلطة، وهو تقليد لم يتم الالتزام به عام 2020 عندما كان ترامب الرئيس المنتهية ولايته وبايدن الرئيس المنتخب آنذاك.

وكان ترامب قد وصل إلى واشنطن في وقت سابق اليوم للقاء أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب، قبل توجهه إلى البيت الأبيض للقاء بايدن.