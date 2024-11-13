مقتل أكثر من 18 شخصا بسقوط حافلة في نهر.. والعروس الناجية الوحيدة (فيديو)

قُتل أكثر من 18 شخصا خلال عودتهم من حفلة زفاف مساء الثلاثاء، بعد سقوط الحافلة التي كانت تقلّهم في نهر بمنطقة جبلية في باكستان، وفق ما أفادت فرق الإغاثة التي لا تزال تبحث عن مفقودين.

وقال مسؤول في عملية الإنقاذ “كانت الحافلة تقلّ 25 شخصا، والعروس هي الناجية الوحيدة من الحادث، وعُثر حتى الآن على 14 جثة، وهناك مفقودون”.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن الحادث وقع في منطقة (جيلجيت بالتستان) بينما كانت الحافلة متجهة إلى إقليم البنجاب، وأن البحث مستمر عن المفقودين، ولم يتم العثور حتى الآن إلا على امرأة على قيد الحياة، وتتلقى العلاج في المستشفى.

البحث عن مفقودين

وأفاد بيان أصدرته سلطات المنطقة بأن الحافلة كانت تسلك الطريق نحو منطقة البنجاب، ورجَّحت الشرطة أن السرعة هي التي تسبّبت في الحادث، الذي نجا منه شخص واحد تعرَّض لإصابات، بينما يُعَد آخرون في عداد المفقودين.

وذكرت قناة (جيو) التلفزيونية المحلية أن الحافلة كانت مشاركة في موكب زفاف ومتجهة إلى مدينة تشاكوال الباكستانية حين سقطت في النهر من على جسر.

وحوادث الطرق المميتة شائعة في باكستان لعدم اتباع قوانين المرور في الأغلب ولسوء حالة الطرق في العديد من المناطق الريفية.

وتسبب حادثا حافلتين في شمال شرقي باكستان وجنوبها الغربي في وفاة 34 شخصا على الأقل في أغسطس/آب.