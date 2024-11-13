“يعشق إسرائيل وشعب إسرائيل يبادله العشق”.. من هو مايك هاكابي سفير ترامب الجديد لدى تل أبيب؟

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، اختيار الحاكم السابق لولاية أركنساس، القس المعمداني مايك هاكابي، سفيرا لواشنطن لدى إسرائيل.

وقال ترامب في بيان إن هاكابي “يعشق إسرائيل وشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل يبادله العشق. سيعمل مايك بلا هوادة من أجل عودة السلام الى الشرق الأوسط”.

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لتهنئة هاكابي الذي قال في تصريحات سابقة إن “لا وجود لشيء اسمه احتلال” في حديث عن الأراضي الفلسطينية.

من هو مايك هاكابي؟

خاض هاكابي (69 عاما) مرتين الانتخابات التمهيدية لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إحداهما في 2016 في مواجهة ترامب. إلا أنه سارع الى دعم الأخير بعد خروجه من المنافسة.

ولهاكابي الكثير من التصريحات التي يبدي فيها تعلقه بدينه المسيحي ومعارضته لحقوق المثليين. كما يدعم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وزار هاكابي إسرائيل مرارا منذ العام 1973.

وفي 2017، كان حاضرا في مستوطنة “معاليه أدوميم” لدى توسعة إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأعرب عن تأييده لمواقف ترامب بشأن إسرائيل.

وقال لشبكة سي إن إن الأمريكية “لا وجود لما يسمّى الضفة الغربية، بل يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الاسم التوراتي للمنطقة. وتابع “لا توجد مستوطنات، بل مجتمعات، هي أحياء، مدن. لا وجود لشيء اسمه احتلال”.

وتتولى ابنته سارة هاكابي ساندرز منصب حاكمة ولاية أركنساس. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض بين العامين 2017 و2019 خلال ولاية ترامب الأولى.

وسيعود ترامب إلى البيت الأبيض بعد فوزه على كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وسيتم تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025.