شاهد: لحظة نسف الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في جنوب لبنان

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مسجدًا في بلدة يارين جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن قوات الاحتلال قامت بنسف مسجد يارين، دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، أظهرت مقاطع “فيديو” متداولة لحظة تفجير الجيش الإسرائيلي لـ”مسجد الناصر صلاح الدين” في البلدة الحدودية بقضاء صور جنوبي لبنان، حيث تحول المسجد إلى ركام وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف من موقع التفجير.

*نسف مسجد الناصر صلاح الدين الأيوبي في بلدة يارين الحدودية(جنوب لبنان).* pic.twitter.com/TTmpOfqqPb — سليمان الفهد (@SulaimanALFAHD1) November 14, 2024

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي دور العبادة في لبنان.

ففي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعترف جيش الاحتلال بقصف مسجد في جنوب لبنان، مدعيا وجود عناصر من (حزب الله) داخله واستخدامه كمقر للعمليات.

وفي تطور متصل، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على بلدات طير حرفا والجبين وشيحين في جنوب لبنان.

المسجد الذي تم تفجيره هو مسجد الناصر صلاح الدين في بلدة يارين الحدودية بالقطاع الغربي

مع استمرار قوات الاحتلال بسياسة نسف مساجد ومنازل قرى الخط الأمامي (33.1064723, 35.2350798)#OSINT #Geolocation https://t.co/eiJvQO09bv pic.twitter.com/c0UYj5hgPk — Ibrahim Zayat (@IbrahimAZayat) November 14, 2024

ويأتي هذا التصعيد في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، الذي اتسع نطاقه منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي ليشمل معظم المناطق اللبنانية، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية وعمليات برية في الجنوب.

وقد أدى هذا العدوان إلى سقوط 3365 شهيدا و14344 جريحا، من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية اللبنانية.