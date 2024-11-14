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شاهد: لحظة نسف الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في جنوب لبنان

تفجير مسجد جنوبي لبنان (مواقع التواصل)
14/11/2024

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مسجدا في بلدة يارين جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن قوات الاحتلال قامت بنسف مسجد يارين، دون مزيد من التفاصيل.

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وفي السياق ذاته، أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة تفجير الجيش الإسرائيلي لـ”مسجد الناصر صلاح الدين” في البلدة الحدودية بقضاء صور جنوبي لبنان، حيث تحول المسجد إلى ركام وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف من موقع التفجير.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي دور العبادة في لبنان.

ففي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعترف جيش الاحتلال بقصف مسجد في جنوب لبنان، مدعيا وجود عناصر من حزب الله داخله واستخدامه كمقر للعمليات.

وفي تطور متصل، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على بلدات طير حرفا والجبين وشيحين في جنوب لبنان.

ويأتي هذا التصعيد في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، والذي اتسع نطاقه منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي ليشمل معظم المناطق اللبنانية، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية وعمليات برية في الجنوب.

وقد أدى هذا العدوان إلى سقوط 3365 شهيدا و14344 جريحا، من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية اللبنانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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