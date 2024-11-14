رجل أعمال أمريكي يثير ضجة بعد إشادته بالسنوار والمقاومة ووصف إسرائيل بأنها “إرهابية”

تصدرت مقابلة أجراها الإعلامي البريطاني بيرس مورغان مع رجل الأعمال والمؤثر الأمريكي دان بيلزيريان، حديث المنصات الاجتماعية، بعد أن طرح بيلزيريان آراء، لا يتم طرحها عادة في الإعلام الغربي، عن إسرائيل وسيطرتها على القرار الأمريكي ومواقفها تجاه الفلسطينيين.

وقال بيلزيريان، الذي يتابعه أكثر من 31 مليون فرد على منصة “إنستغرام”، خلال المقابلة، التي عُرضت الثلاثاء، “لا أحب الديانة التي تجعل معتنقيها يرون أنفسهم أفضل من الآخرين، وهذا ما أراه في إسرائيل. إنهم يتصرفون على هذا النحو، فهم يعاملون الفلسطينيين كأنهم مواطنين من الدرجة الثانية، ويعاملونهم كأنهم ليسوا بشرًا”.

وأضاف “لا أعتقد أن اليهودية والمسيحية متوافقتان، لكننا بُرمجنا لنعتقد ذلك، وأن اليهود هم شعب الله المختار، لكنني لا أتفق مع هذا، فأنا أعتقد أن كل الناس سواسية”.

وأشاد بيلزيريان بيحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي استشهد أثناء اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، واصفًا إياه بالبطل، وأكد أنه يرى (حماس) منظمة مقاومة، وأن إسرائيل إرهابية.

سيطرة إسرائيل على القرار الأمريكي

وقال إن “كل شخص ينتقد إسرائيل يعرض للقتل أو يتم عزله من سلطاته، وهذه ليست مصادفة”.

وأوضح إن إسرائيل تقوم بابتزاز السياسيين الأمريكيين بشكل يدفعهم إلى وضع مصالح إسرائيل أولا قبل مصالح بلدهم”، مؤكدا أن “نظرية تفوق اليهود تشكل الخطر الأكبر على العالم”.

وأكد بيلزيريان أن “هناك صورة نمطية معادية للمسلمين، تروّج لهم كإرهابيين، في حين أنني أرى أن الإسرائيليين هم من يرتكبون أشنع الأعمال الإرهابية، لكن لا أحد يرغب في الحديث عن هذا”.

وعند سؤاله عن ردود الفعل المتوقعة من المجتمع اليهودي إزاء تصريحاته، أجاب قائلا “ليكن، لقد شعرت بالفزع عندما علمت أنهم ارتكبوا مجازر بحق المسيحيين، وشعرت بالفزع عندما عرفت ما يتعلمونه من التلمود، كما شعرت بالفزع عندما علمت أنهم يعتبرون أن المسيح في الجحيم، وعندما علمت أنهم يصفون مريم العذراء بأوصاف مهينة”.

ومضى للقول “لقد فُزعت أيضًا عندما عرفت أنهم يعتبرون السرقة من غير اليهود مباحة، وفُزعت عندما علمت أنهم يبيحون لأنفسهم اغتصاب الأسرى الفلسطينيين بشكل جماعي، كل هذه الأمور أفزعتني، وأشعر بالفزع لأننا نمول إبادة جماعية اليوم، لذا فليصيبهم الفزع”.

وعلّق بيلزيريان على مقابلته عبر حسابه على منصة “إكس” قائلًا “لم تكن أفضل مقابلة لي، لكنني قلت ما كان يجب أن يقال”.

وانتقدت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بشدة، الأربعاء ما قاله بيلزيريان في مقابلته مع مورغان، وقالت إنه “أدلى بالعديد من التصريحات التحريضية والمثيرة للجدل حول الشعب اليهودي”.

وانتقدت الصحيفة بشكل خاص وصف بيلزيريان لـ(حماس) بأنها حركة مقاومة، ووصفه للسنوار بأنه بطل.

كما انتقدت الصحيفة ترويجه لما وصفته “بنظريات المؤامرة عن اليهود”، مثل تحميل الموساد الإسرائيلي مسؤولية اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي عام 1963.