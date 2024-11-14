لماذا تراجعت أسعار الذهب بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية؟

بعد ارتفاعه أغلب العام الجاري، تراجعت أسعار الذهب فجأة منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووفق بيانات موقع “سي أم سي للأسواق” انخفض الذهب بنسبة 9% خلال 10 أيام فقط، بعد الانتخابات الأمريكية. حيث حوّلت التوقعات عن السياسات الاقتصادية التي سوف يتبعها ترامب أنظار المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية، مما قلل الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

وهبط سعر الذهب اليوم الخميس في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2557.91 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل أدنى مستوياته منذ 18 سبتمبر/أيلول.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2562.80 دولارًا.

تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار

ويرجع جزء من التراجع في أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام عملات أخرى رئيسة ومنها اليورو، إذ إنه من المنتظر أن تؤدي الرسوم الجمركية التي ينوي ترامب فرضها على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي إلى خفض قيمة اليورو.

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار ترتفع تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى مثل اليورو والين.

التوقعات بشأن سعر الفائدة

ومن جانب آخر فإن رفع الرسوم على الواردات الأمريكية سيؤدي إلى رفع الأسعار، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تخفيض، بهدف السيطرة على التضخم.

ويعني بقاء سعر الفائدة الأمريكية مرتفعا أن سندات الخزانة الأمريكية سوف تدر عائدا أكبر مما كان متوقعا، ولهذا يتجه المستثمرون إلى شرائها بدلا من الذهب الذي لا يدر عائدا.

تحول المستثمرين إلى بدائل أخرى

وعلاوة على تأثير قوة الدولار وسعر الفائدة في أسعار الذهب، أوضح موقع “أيكونوميك تايمز” أن هناك أسبابا أخرى لتراجع سعر الذهب بعد فوز ترامب.

من أبرز هذه الأسباب وجود بدائل أكثر جاذبية للمستثمرين، مقارنة بالذهب، مثل الاستثمار في العملة المشفرة (البيتكوين)، التي ارتفعت بنسبة 30% تقريبا بعد فوز ترامب لتصل إلى أكثر من 90 ألف دولار للعملة الواحدة.

ووعد ترامب بتسهيل الاستثمار والتعامل في العملات المشفرة، وأكد أن الولايات المتحدة ستكون المركز الرئيس في العالم لهذه العملات.

وأشار موقع “إيكونوميك تايمز” إلى أن الاستثمار في أسهم الكثير من الشركات أصبح أكثر جاذبية بعد فوز ترامب، حيث وعد بتخفيضات ضريبية كبيرة ينتظر أن تزيد من قدرة قطاع الأعمال على التوسع وتحقيق الأرباح.

كما أن هناك توقعات في الأسواق بأن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا سوف تتوقف مع عودة ترامب للبيت الأبيض، الأمر الذي يحد من الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن في أوقات الحروب والصراعات.