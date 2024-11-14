“من الشاش إلى سيارات الإسعاف”.. متطوعون شباب لمساعدة الدفاع المدني اللبناني (فيديو)

في محاولة لتعويض النقص بالآليات والمعدات الأساسية التي يحتاج إليها الدفاع المدني في مناطق جنوب لبنان والبقاع ، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، تقوم مجموعة من الشبان في بيروت بتأمين احتياجات مراكز الدفاع المدني بدءًا من الأدوات الإسعافية البسيطة كالشاش والبِدل وصولاً إلى تسليم سيارات إسعاف كاملة حسب حاجة كل مركز.

تقول كندة درويش، إحدى المتطوعات “نحن تقريبًا سبعة أشخاص، نتعاون منذ سنة مع الدفاع المدني من خلال التواصل مع المراكز خاصة في الجنوب وعلى الحدود لنرى ما هي احتياجاتهم ونقوم بتأمينها”.

وأوضحت في حديثها للجزيرة مباشر، أنهم بدأوا بتأمين الأشياء البسيطة كالشاش والبِدل والخوَذ، وعندما اشتدت الحرب شعروا أن هناك حاجة لسيّارات إسعاف، ومن هنا أمّنوا أسعار السيارات من التبرعات وأعدّوها بأنفسهم، مشيرة إلى أنهم حتى الآن سلّموا أربع سيارات إسعاف والخامسة على الطريق.

واستطردت “علمنا أن مركز دردغيا لم يكن لديه سيارات إسعاف خاصة بعد اشتداد الوضع، وكانت أول سيارة إسعاف تقدّم لهم، لكن مع الأسف استُهدفوا بعد ثلاثة أيام واستُشهدوا جميعًا”.

كل مركز حسب متطلباته

قال بشير نخّال، أحد المتطوعين، “نعمل مع كل مركز حسب متطلباته، البعض يحتاج إلى سيارات إسعاف وهنا النقص الكبير، والبعض يحتاج إلى معدات بحث وإنقاذ أو معدات إطفاء وغيرها من الأمور”.

وأضاف “عملنا أصبح الآن في مكان آخر، لم يعد الهدف زيادة جهوزية المراكز فحسب، بل أصبح محاولة لتعويض ما نخسره بسبب الاستهدافات المباشرة للطواقم الطبية والإسعافات”.

ولفت إلى أن التبرعات التي تأتي من الخارج موجّهة بشكل أساسي للمناطق المتضررة والتي تحتاج إلى تدخلهم، حيث بدأوا عملهم منذ سنة مع مراكز الخطوط الأمامية ومراكز صور والنبطية والجنوب بشكل عام، ثم توسّعوا ليصلوا إلى البقاع وغيرها.