هل ستستمر بيتكوين في الارتفاع؟ خبراء يطلقون علامات تحذيرية

شهدت العملة المشفرة الأكبر في العالم “بيتكوين” ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، حيث وصل سعرها إلى 91,902 دولارًا، الأربعاء، محققة بذلك زيادة بنسبة 118% منذ بداية العام.

ويأتي هذا الصعود وسط تحذيرات من محللين بإمكانية حدوث تصحيح كبير في الأيام المقبلة، وتحول ملحوظ في موقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه العملات المشفرة.

ارتفاع قياسي للبيتكوين

ووفقًا لتقرير موقع “MarketWatch”، أصبحت البيتكوين واحدة من أكثر العملات ارتفاعًا في الأسبوع منذ الانتخابات الأمريكية، حيث لامست 91,110 دولارًا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ويشير تحليل خبراء شركة “جلاسنود” إلى دخول البيتكوين مرحلة جديدة من اكتشاف الأسعار، مما أدى إلى تحقيق أرباح لمعظم وحدات البيتكوين المتداولة.

وحذر المحللون من أن المرحلة الحالية من الارتفاع استمرت لمدة 12 يومًا متتاليًا، مما قد يشير إلى اقتراب موعد التصحيح.

وأوضح التقرير أن متوسط سعر الشراء للمستثمرين الجدد أو قصيري الأجل يبلغ حاليًا حوالي 66,800 دولارًا، مع وجود نطاق إحصائي أعلى عند 94,900 دولارًا وأدنى عند 51,600 دولارًا.

تحذيرات من تصحيح محتمل

وأشار المحللون إلى أن الأرباح المحققة حاليًا تبلغ حوالي 20.4 مليار دولار منذ دخول البيتكوين المرحلة الأخيرة من الارتفاع القياسي، مما يشير إلى وجود مجال لمزيد من المكاسب قبل الوصول إلى نقطة تشبع الطلب المحتملة.

ومع ذلك، تحذر شركة “جلاسنود” من أن تاريخيًا، مثل هذه المراحل من اكتشاف الأسعار تستمر في المتوسط لمدة 22 يومًا قبل أن تشهد تصحيحًا كبيرًا.

تحول موقف ترامب تجاه العملات المشفرة

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهد بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة على الكوكب”. وهذا يمثل تحولًا كبيرًا في موقفه، حيث كان قد وصف العملات الرقمية بعملية نصب واحتيال خلال ولايته الأولى.

وفي 22 أغسطس/آب، أعلن ترامب عزمه على إطلاق منصة للعملات الرقمية كبديل للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى، مقدمًا إياها كحل ثوري يمكن أن يغير وجه القطاع المالي، كما تطرق خلال حملته الانتخابية إلى فكرة إقامة احتياطي وطني استراتيجي للبيتكوين، وهو ما حظي بدعم مجموعات ناشطة في مجال العملات الرقمية.

وخلال مؤتمر كبير عقد في نهاية تموز/يوليو في ناشفيل (تينيسي)، وعد ترامب في حال إعادة انتخابه بأن يكون “الرئيس المؤيد للتجديد والبيتكوين الذي تحتاج إليه أمريكا”.

وأظهرت وثائق نشرت في منتصف آب/أغسطس أن ترامب يمتلك ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار من “الإيثريوم”، ثاني أكثر العملات الرقمية استخدامًا في العالم.