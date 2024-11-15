الاحتلال الإسرائيلي يُضرم النار في مدرسة تأوي نازحين شمال غزة (فيديو)

أضرم الجيش الإسرائيلي النار في مدرسة مهدية الشوا في بيت حانون شمال القطاع، والتي كانت تُستخدم كمأوى لمئات النازحين الفلسطينيين.

ويُظهر فيديو متداول دبابة إسرائيلية تحمل علم إسرائيل، تتقدم نحو المدرسة بينما تتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المبنى.

وتُظهر المشاهد حجم الدمار الذي لحق بالمدرسة، حيث النيران مشتعلة في أرجاء المكان، وحطام أثاث متناثر في الفناء.

وتُعتبر مدرسة مهدية الشوا واحدة من عشرات المدارس التي فتحت أبوابها لاستقبال العائلات الفلسطينية التي نزحت من منازلها هرباً من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف.