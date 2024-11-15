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بالفيديو.. ضابط شجاع ينقذ رجلا من سيارة غرقت في حمام سباحة

لحظة درامية

أظهر المقطع الضابط وهو يقوم بإزالة بعض معداته الشخصية قبل أن ينزل إلى المسبح مباشرة (وسائل التواصل)
15/11/2024-|آخر تحديث: 15/11/202401:24 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بثت شرطة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ بطولية قام بها أحد ضباطها لرجل قاد سيارته عن طريق الخطأ إلى داخل مسبح في أحد المجمّعات السكنية.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث لتجد السيارة غارقة بالكامل في مياه المسبح، وذلك بعد تلقّي بلاغات من شهود عيان اتصلوا بخدمة الطوارئ للإبلاغ عن الحادث. وحسب الشرطة، فإن السيارة كانت قد انزلقت تمامًا إلى قاع المسبح عندما وصل الضابط إلى الموقع.

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وأظهر المقطع الضابط وهو يقوم بإزالة بعض معدّاته الشخصية قبل أن ينزل إلى المسبح مباشرة. وبعد الوصول إلى السيارة، تسلق الضابط على سقفها المغمور بالمياه وقام بكسر فتحة السقف باستخدام أدواته. ومن خلال هذه الفتحة، استطاع الضابط إخراج السائق الذي كان يرتدي سترة أمان صفراء.

كيف وقع الحادث؟

وخلال عملية الإنقاذ، سُمع الضابط في الفيديو وهو يطمئن السائق قائلًا “أمسكت بك، لا تقلق، هل يوجد أحد آخر في السيارة؟”. وبعد التأكد من عدم وجود أي شخص آخر داخل المركبة، تمكّن الضابط من سحب السائق إلى بر الأمان.

وأكّدت الشرطة أن السائق كان الشخص الوحيد داخل السيارة وقت الحادث. وخلال التحقيقات الأولية، أفاد السائق بأنه فقد السيطرة على المركبة عندما ضغط على دواسة الوقود بقوة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى انزلاقها إلى داخل المسبح. وتم نقل السائق إلى المستشفى بعد إنقاذه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي منشور لها على فيسبوك، أشادت شرطة فينيكس ببطولة الضابط، قائلة “بفضل الاستجابة السريعة والشجاعة من الضابط، تم إنقاذ حياة الرجل”.

وأفادت شبكة” سي بي إس” (CBS)، أن الحادث وقع صباح يوم 31 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مسبح يقع ضمن مجمع سكني، وسُمح بنشر الفيديو أمس الأول. وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا، حيث أظهر الفيديو لحظات ملحمية من الشجاعة والتفاني في أداء الواجب.

المصدر : سي بي إس

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