بالفيديو.. ضابط شجاع ينقذ رجلا من سيارة غرقت في حمام سباحة

بثت شرطة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ بطولية قام بها أحد ضباطها لرجل قاد سيارته عن طريق الخطأ إلى داخل مسبح في أحد المجمّعات السكنية.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث لتجد السيارة غارقة بالكامل في مياه المسبح، وذلك بعد تلقّي بلاغات من شهود عيان اتصلوا بخدمة الطوارئ للإبلاغ عن الحادث. وحسب الشرطة، فإن السيارة كانت قد انزلقت تمامًا إلى قاع المسبح عندما وصل الضابط إلى الموقع.

وأظهر المقطع الضابط وهو يقوم بإزالة بعض معدّاته الشخصية قبل أن ينزل إلى المسبح مباشرة. وبعد الوصول إلى السيارة، تسلق الضابط على سقفها المغمور بالمياه وقام بكسر فتحة السقف باستخدام أدواته. ومن خلال هذه الفتحة، استطاع الضابط إخراج السائق الذي كان يرتدي سترة أمان صفراء.

Hero in Action! 🚓

Phoenix PD officer jumps into pool, rescuing a man from his submerged car.

The man told officers he accidently stepped on the gas too hard.

Thanks to the swift and courageous response of the officer, the man’s life was saved.#PHXPD pic.twitter.com/dKbuzo6lJu

