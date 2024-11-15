شاهد: حرق مركبة إسرائيلي هدد بهدم مسجد في “أبو ديس” قرب القدس

أحرقت مركبة مملوكة لإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وذلك بعد تهديده بهدم مسجد الفاروق في البلدة.

ودخل المستوطن، الجمعة، إلى البلدة وأطلق تهديدات بهدم المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات اشتعال النيران في السيارة وسط أحد شوارع البلدة.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “منقذاً إسرائيلياً” تعرض للهجوم في أبو ديس وأحرقت مركبته، دون الإشارة إلى تهديداته بهدم المسجد.

ويعد مسجد الفاروق في أبو ديس من المساجد القديمة في المنطقة.

وتقع بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وتخضع للسيطرة الفلسطينية الجزئية ضمن مناطق (ب) حسب اتفاقيات أوسلو، إلا أنها تتعرض لاعتداءات وضغوط إسرائيلية متزايدة.