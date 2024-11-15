حزب الله يبث مشاهد لاستهداف قاعدة “إلياكيم” الإسرائيلية جنوبي حيفا (فيديو)

نفّذ (حزب الله) سلسلة من العمليات العسكرية، الجمعة، استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، كان أبرزها قاعدة “إلياكيم” في مدينة حيفا.

ونشر الحزب مقطع “فيديو” الجمعة، يظهر ما يبدو أنه إطلاق طائرة مسيّرات، تتبعها انفجارات ودخان يتصاعد قرب القاعدة ليلًا، كما تضمن “الفيديو” خريطة تحدد موقع قاعدة “إلياكيم”.

ووفقا “للفيديو” فإن قاعدة “إلياكيم” تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشمالية، وتبعد عن الحدود اللبنانية 50 كيلو مترًا.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن على الهجوم.

سلسلة عمليات

وفي مجموعة بيانات أخرى، أفاد (حزب الله) بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يوم الجمعة، في إطار “دعم الشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته”.

وقال (حزب الله) في بيانات متتالية إن مقاتليه استهدفوا مواقع عسكرية إسرائيلية عدة بصواريخ وطائرات مسيّرة، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأضاف الحزب أن عملياته شملت استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في مستوطنات دوفيف وبرعام ويرؤون والمنارة، إضافة إلى مواقع عسكرية قرب بلدات طلوسة ومارون الراس والخيام.

وأشار (حزب الله) إلى أن إحدى العمليات استهدفت تجمعا للقوات الإسرائيلية قرب بلدة الجبين بصاروخ موجّه، مما أدى -حسب البيان- إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وذكر (حزب الله) أنه استخدم في عملياته صواريخ وطائرات مسيّرة انقضاضية، مؤكدًا أن الأهداف جميعها أصيبت بدقة.

يذكر أن (حزب الله) يخوض مواجهات شبه يومية مع القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الجنوبية بعد يوم من بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في أعنف اشتباكات بين الطرفين منذ حرب 2006.