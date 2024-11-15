حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف قاعدة إسرائيلية بين نهاريا وعكا (فيديو)

نشر (حزب الله) اللبناني تسجيلًا مصورًا، الخميس، يظهر استهدافه لقاعدة شراغا التابعة للجيش الإسرائيلي، الواقعة بين مدينتي نهاريا وعكا.

ويبدأ “الفيديو” بخريطة توضح موقع الهجوم، ثم ينتقل إلى لقطات من “كاميرا” مراقبة تظهر لحظة سقوط صاروخ على المنطقة المستهدفة، يتبعه انفجارات عدة واندلاع حريق.

وتعرض المشاهد اللاحقة لقطات إضافية لآثار الهجوم من “كاميرات” المستوطنين، حيث يتصاعد الدخان من الموقع، كما يظهر في التسجيل وصول سيارات الإسعاف وأفراد من الجيش الإسرائيلي في مكان الحادث.

وفي تسجيل آخر، نشر (حزب الله) مشاهد من عملية استهدافه تحشّدات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة مركبا على الحدود الجنوبية.

استهداف مواقع إسرائيلية أخرى

وأعلن الحزب الخميس عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع أخرى للاحتلال الإسرائيلي، وإسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية.

وقال الحزب -في سلسلة بيانات نشرها عبر قناته الرسمية على تطبيق “تلغرام”- إنه نفّذ 29 عملية هجومية ودفاعية، الخميس.

وصرّح (حزب الله) أنه استهدف قاعدة “ستيلا ماريس” البحرية شمال غربي حيفا بصواريخ نوعية، مشيرًا إلى أنها قاعدة استراتيجية للرصد والمراقبة تبعد نحو 35 كيلو مترا عن الحدود اللبنانية.

كما أعلن الحزب عن قصف قاعدة لوجستية تابعة للفرقة 146 في جيش الاحتلال شرقي مدينة نهاريا، إضافة إلى استهداف ثكنة دوفيف وموقع جل العلام العسكري بصليات صاروخية.

وفقًا لبيانات (حزب الله)، تم قصف مدينة نهاريا و7 مستوطنات إسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما استهدف الحزب 9 تجمعات لجنود الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان.

مسيّرة إسرائيلية

وأضاف الحزب أنه تمكن من إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز “هرمز 450” في أجواء القطاع الشرقي للبنان باستخدام صاروخ أرض-جو.

يأتي هذا التصعيد في إطار الرد على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، التي تزامنت مع العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.