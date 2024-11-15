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رشيدة طليب تعرض صورة صادمة لطفل من غزة وتطالب بلينكن بالاستقالة (فيديو)

رشيدة طليب أكدت أن بلينكن يخالف القانون الأمريكي ويكذب على الكونغرس
رشيدة طليب أكدت أن بلينكن يخالف القانون الأمريكي ويكذب على "الكونغرس" (رويترز)
15/11/2024-|آخر تحديث: 15/11/202407:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عرضت رشيدة طليب عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، صورة صادمة لطفل من غزة يحتضر بسبب الجوع، وتبدو عليه علامات الهزال الشديد، في منشور بثته على منصة “إكس”، الجمعة.

وقالت رشيدة في مقطع “فيديو” مرفق بصورة الطفل، إن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل تجاهلها لتقارير خبرائها وتقارير منظمات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة عن استمرار إسرائيل في منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الأمريكي والدولي”.

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وأكدت أن “الحكومة الإسرائيلية تستخدم التجويع كسلاح في الحرب”، مشيرة إلى أن هذا السلوك يناقض القانون الأمريكي.

 

أقل حجم من المساعدات لغزة في سنة

وأشارت رشيدة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أقر بأن إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية لغزة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومنحها 30 يوما لإدخال نحو 300 شاحنة يوميا إلى القطاع المحاصر.

وأضافت أنه طبقا لما أعلنته الحكومة الإسرائيلية نفسها فإنه تم دخول 57 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه “لو كان ذلك حقيقيا فهذا أقل حجم من المساعدات الإنسانية الذي يصل لغزة خلال نحو عام”.

وأشارت رشيدة إلى أن الأمم المتحدة حذرت من أن سكان شمال قطاع غزة كلهم صاروا “معرضين لخطر الموت الوشيك بسبب الجوع أو الأمراض أو العنف”.

رشيدة طليب أكدت أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع في غزة
رشيدة طليب أكدت أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع في غزة (رويترز)

بلينكن يخالف القانون الأمريكي

وذكرت رشيدة أنه على الرغم من استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أكد بلينكن أنه لا تغيير في السياسة الأمريكية، وهو ما يخالف القانون الأمريكي الذي ينص على أن “أي دولة تمنع وصول المساعدات الأمريكية لا يمكن إمدادها بالسلاح الأمريكي”.

وأكدت رشيدة أن بلينكن يواصل الكذب على “الكونغرس”، وطالبته بالاستقالة.

وذكرت رشيدة أن سوء أوضاع الأطفال الفلسطينيين وصل إلى درجة باتوا معها “مجبرين على تناول الأطعمة المخصصة للحيوانات الأليفة والدقيق الموبوء بالحشرات، ومع ذلك يقول بلينكن إنه لا حاجة لتغيير سياستنا”.

وختمت رشيدة طليب كلمتها في مجلس النواب بأن ما يحدث من قبل الإدارة الأمريكية “أمر مخجل”.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 43 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، علاوة على آلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمة في القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر + تويتر

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