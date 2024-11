رشيدة طليب تعرض صورة صادمة لطفل من غزة وتطالب بلينكن بالاستقالة (فيديو)

عرضت رشيدة طليب عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، صورة صادمة لطفل من غزة يحتضر بسبب الجوع، وتبدو عليه علامات الهزال الشديد، في منشور بثته على منصة “إكس”، الجمعة.

وقالت رشيدة في مقطع “فيديو” مرفق بصورة الطفل، إن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل تجاهلها لتقارير خبرائها وتقارير منظمات الإغاثة الدولية والأمم المتحدة عن استمرار إسرائيل في منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الأمريكي والدولي”.

وأكدت أن “الحكومة الإسرائيلية تستخدم التجويع كسلاح في الحرب”، مشيرة إلى أن هذا السلوك يناقض القانون الأمريكي.

US law is clear: No nation blocking US humanitarian aid can receive US weapons.

Palestinian children are forced to eat pet food and bug infested flour, but @SecBlinken says there’s no need to change our policy. The Biden administration is refusing to comply with US law. pic.twitter.com/Nfu1LTtl0V

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) November 14, 2024