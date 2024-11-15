فاينانشال تايمز: شركتا ماسك للفضاء والذكاء الصناعي تحققان قفزات بمليارات الدولارات

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الجمعة، إنه من المنتظر أن تحقق شركتان يمتلكهما الملياردير الامريكي إيلون ماسك قفزات بمليارات الدولارات في قيمتهما السوقية من خلال صفقات جديدة، حيث “يتسابق المستثمرون لدعم المصالح التجارية الواسعة لأغنى رجل في العالم”.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة “سبيس إكس” للفضاء التي يمتلكها ماسك وتعد أكبر شركة خاصة أمريكية، سوف تطرح مناقصة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل لبيع الأسهم الحالية للشركة بقيمة 135 دولارا للسهم الواحد.

وسيؤدي السعر الأعلى لسهم الشركة إلى رفع قيمتها السوقية إلى 250 مليار دولار، مقابل 210 مليارات دولار بعد صفقة مشابهة تمت في وقت سابق من العام الجاري.

توسيع نشاط ماسك في الذكاء الصناعي

كما نقلت الصحيفة عن مصادرها أن شركة “أكس أيه أي” الناشئة، التي أسسها ماسك للعمل في مجال الذكاء الصناعي، جمعت 5 مليارات دولار لتبلغ قيمتها 45 مليار دولار، وهو ضعف قيمتها منذ عدة أشهر فقط.

وأشارت الصحيفة أن عملية جمع الأموال اللازمة لشركة ماسك للذكاء الصناعي تمت بسرعة، وذلك بعد أن بدأ ماسك نقاشات مع المستثمرين في شركته حول زيادة تمويلها نهاية الشهر الماضي.

كما نقلت الصحيفة على مصادرها أن الزيادة في قيمة أسهم الشركة تم تخصيصها بالكامل للمستثمرين الحاليين فيها، والذين سبق أن شاركوا في زيادة تمويلها.

وتسعى شركة “إكس إيه أي” إلى منافسة الخدمات التي تقدمها شركة “أوبن أي” المعروفة في مجال الذكاء الصناعي، والتي تمتلك موقع “تشات جي بي تي”، حيث طورت شركة ماسك موقعا منافسا يحمل اسم “جروك”.

ونقلت فاينانشال تايمز عن مصدرين مطلعين على تطورات الشركة أنه من المحتمل زيادة تمويلها مرة أخرى في الربع الأول من العام القادم 2025 لتبلغ 75 مليار دولار، غير أنه من غير الواضح، وفق الصحيفة، ما إذا كانت شركة “إكس أيه أي” أبلغت مستثمريها بهذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن تلعب أدوات الذكاء الصناعي التي تطورها الشركة دورا كبيرا في شركات ماسك الأخرى، مثل “سبيس إكس” وتسلا و”نيورالينك”، ما يشجع المستثمرين على التوسع في تمويلها.

أحد أبرز المقربين لترامب

وذكرت الصحيفة أن ماسك الذي ساهم في فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أصبح أحد أبرز المقربين من الرئيس المنتخب.

وأعلن ترامب الثلاثاء تعيين كل من ماسك وفيفيك راماسوامي، وهو مستثمر في التكنولوجيا الحيوية، لقيادة وزارة جديدة للكفاءة الحكومية، والتي من المفترض أن تقدم النصح والتوجيه من خارج الحكومة، وتعمل على “تفكيك البيروقراطية”، كما أوضح ترامب في بيانه.

استفادة ماسك من فوز ترامب

وانعكس فوز ترامب بشكل مباشر على الشركات التي يمتلكها ماسك، إذ ارتفع سعر سهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي يمتلكها ماسك، بنسبة 30% منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وينتظر أن يستفيد ماسك من منصبه الجديد في إدارة ترامب في تقليل القيود على أنشطة شركاته، حيث سبق أن خاض معارك طويلة مع هيئات تنظيمية أمريكية يرى ماسك أنها أعاقت تطوير خدمات شركتي تسلا “وسبيس إكس”.

وتمتلك شركة “أسبيس إكس” حاليا شبكة مكونة من 6 آلاف قمر صناعي في مدار أرضي منخفض تشكل شبكة ستارلينك للإنترنت الفضائي.

ويطمح ماسك منذ فترة طويلة إلى تطوير نشاطه الفضائي ليرسل مركبة فضائية لكوكب المريخ.