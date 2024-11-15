شاهد: اشتباكات بين مشجعين في مباراة فرنسا وإسرائيل

شهدت مدرجات ملعب “استاد دو فرانس” اشتباكات بين مشجعي المنتخبين الفرنسي والإسرائيلي خلال الشوط الأول من مباراة دوري الأمم الأوروبية التي جمعت بين الفريقين، مساء الخميس.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” إن الاشتباكات اندلعت في المدرج الجانبي للملعب بعد مرور ربع ساعة من انطلاق المباراة، حيث كان مشجعو المنتخبين قرب بعضهما البعض.

وأظهرت مقاطع “فيديو” نشرها نشطاء على مواقع التواصل حالة من الفوضى والتدافع بين المشجعين، فيما تدخل رجال الأمن لفض الاشتباك، وإقامة حاجز أمني بين الطرفين.

وأشار أحد الشهود إلى أن مجموعة من الأشخاص الملثمين هاجموا مشجعي المنتخب الفرنسي بعد ما قيل إنها “استفزازات” من قبل الأخيرين، فيما ردد مشجعو إسرائيل هتافات تطالب بـ”تحرير الرهائن” في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وسُمعت صافرات استهجان خلال عزف النشيد الوطني الإسرائيلي قبل انطلاق المباراة، قبل أن يتم تغطيتها بوساطة نظام الصوت في الملعب، وفقًا للصحيفة.

Et la première bagarre du match avec des supporters israéliens #FRAISR #StadedeFrance pic.twitter.com/gJDW1UoO0I — Jules KUTOS-BERTIN (@juleskts_) November 14, 2024

يذكر أن السلطات الفرنسية نشرت نحو 4 آلاف شرطي ودركي لتأمين المباراة ومحيط الملعب، في ظل حضور الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء ميشيل بارنييه، إضافة إلى شخصيات سياسية بارزة من بينهم الرئيسان السابقان فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” قالت إن رئيس “الشاباك” في باريس للإشراف على أمن الإسرائيليين خلال مباراة فرنسا وإسرائيل.