الأخبار|قطاع غزة

“مجرمة حرب”.. احتجاجات تحاصر نيكي هيلي في جامعة أكسفورد البريطانية (فيديو)

السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي (غيتي)
16/11/2024-|آخر تحديث: 16/11/202401:27 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت جامعة أكسفورد البريطانية، مساء الخميس، احتجاجات طلابية ضد السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، خلال مشاركتها في فعالية بكلية “بلافاتنيك” للحوكمة.

واتهم الطلاب هيلي بدعم ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة”.

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إخفاء هوية المتحدث

ووفقا لنشطاء، تعمدت الجامعة إخفاء زيارة هيلي عن الطلاب، حيث أعلنت عن الفعالية بوصفها تضم “مسؤولًا جمهوريًا غير مسمى”، إلا أن دعوة مسربة كشفت أن المتحدث كان في الواقع نيكي هيلي، كما نقلت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”.

وقالت مجموعة “أكسفورد للعمل من أجل فلسطين” إن هيلي “مؤيدة صريحة للإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة”.

وأضافت المجموعة أن هيلي زارت في 28 مايو/أيار الماضي موقعًا للمدفعية شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، حيث وقّعت على قذيفة إسرائيلية بعبارة “أنهوا عليهم جميعًا!”، ورسمت قلبًا بجانب عبارة “أمريكا تحب إسرائيل دائمًا!”.

وأفاد طلاب حضروا الفعالية، للموقع الإخباري البريطاني، بأن هيلي استخدمت منصتها لمواصلة تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، واصفة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنها “منظمة إرهابية”، تماشيًا مع جهود إسرائيل لنزع المصداقية عن المنظمة الإنسانية الحيوية وتجريمها.

مظاهر الاحتجاج

وقام الطلاب المحتجون بلصق صور لهيلي وهي توقع على الصاروخ الإسرائيلي حول المبنى، كما هتفوا عبر مكبرات الصوت وأحدثوا ضجيجًا لتعطيل الفعالية، مما دفع الموظفين داخل المبنى إلى إغلاق الستائر على نوافذ الطابق الرئيسي.

وفي نهاية الفعالية، أحاط المحتجون بهيلي وموكبها أثناء مغادرتهم المبنى، صارخين: “نيكي هيلي لا يمكنك الاختباء، متهمة بالإبادة الجماعية!”.

يأتي هذا الحدث في سياق الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الغربية ضد السياسات الإسرائيلية في غزة، وانتقاد الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب الجارية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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