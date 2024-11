“مجرمة حرب”.. احتجاجات تحاصر نيكي هيلي في جامعة أكسفورد البريطانية (فيديو)

شهدت جامعة أكسفورد البريطانية، مساء الخميس، احتجاجات طلابية ضد السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، خلال مشاركتها في فعالية بكلية “بلافاتنيك” للحوكمة.

واتهم الطلاب هيلي بدعم ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة”.

ووفقا لنشطاء، تعمدت الجامعة إخفاء زيارة هيلي عن الطلاب، حيث أعلنت عن الفعالية بوصفها تضم “مسؤولًا جمهوريًا غير مسمى”، إلا أن دعوة مسربة كشفت أن المتحدث كان في الواقع نيكي هيلي، كما نقلت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”.

وقالت مجموعة “أكسفورد للعمل من أجل فلسطين” إن هيلي “مؤيدة صريحة للإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة”.

وأضافت المجموعة أن هيلي زارت في 28 مايو/أيار الماضي موقعًا للمدفعية شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، حيث وقّعت على قذيفة إسرائيلية بعبارة “أنهوا عليهم جميعًا!”، ورسمت قلبًا بجانب عبارة “أمريكا تحب إسرائيل دائمًا!”.

وأفاد طلاب حضروا الفعالية، للموقع الإخباري البريطاني، بأن هيلي استخدمت منصتها لمواصلة تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، واصفة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنها “منظمة إرهابية”، تماشيًا مع جهود إسرائيل لنزع المصداقية عن المنظمة الإنسانية الحيوية وتجريمها.

وقام الطلاب المحتجون بلصق صور لهيلي وهي توقع على الصاروخ الإسرائيلي حول المبنى، كما هتفوا عبر مكبرات الصوت وأحدثوا ضجيجًا لتعطيل الفعالية، مما دفع الموظفين داخل المبنى إلى إغلاق الستائر على نوافذ الطابق الرئيسي.

Nikki Haley is a former Boeing board member and still owns up to $250,000 in its stock.

The Rafah tent massacre was carried out with a GBU-39 made by Boeing.

Nikki Haley personally profited from the Rafah massacre.

She wrote “FINISH THEM!” on a bomb because she wants more… pic.twitter.com/bBd8cjAD4O

— Dan Cohen (@dancohen3000) May 31, 2024