زيلينسكي يقر للمرة الأولى بأن إدارة ترامب ستنهي الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وفريقه قادرون على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية على نحو أسرع.

وفي تصريح إذاعي، قال زيلينسكي، الجمعة “ستنتهي الحرب، لكن ليس هناك تاريخ محدد، مع سياسات الفريق الجديد الذي سيدير ​​البيت الأبيض ستنتهي الحرب على نحو أسرع”.

وأضاف أن “هذا هو نهجهم، والوعد الذي قطعوه لمجتمعهم، وهو مهم للغاية بالنسبة لهم”.

وأشار زيلينسكي إلى أنه التقى سابقا بترامب لمناقشة سبل إنهاء الحرب، وأنه أوضح له “الأساس الذي نبني عليه، ولم أسمع منه أي شيء يخالف موقفنا”.

ولفت زيلينسكي إلى أن “النهاية العادلة للحرب مهمة بالنسبة لأوكرانيا”.

“أمريكا أولا”

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد أن وعد ترامب، الخميس، بجعل الجيش الأمريكي “قويا”، كما كرر تعهده إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وخاض ترامب حملته الانتخابية على أساس سياسة خارجية قائمة على مبدأ “أمريكا أولا”، وقال في وقت سابق إنه يريد التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو، من دون الخوض في التفاصيل.

وصرّح ترامب في حفل نظمه “معهد أمريكا أولا للسياسة” في منتجعه مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا “يتعين علينا أن نكون مجددا بلدا عظيما بضرائب منخفضة وجيش قوي. سنصلح جيشنا، لقد فعلنا ذلك سابقا والآن يتعين علينا أن نفعله مجددا”.

وأضاف ترامب “سنعمل على حل (قضية) الشرق الأوسط وسنعمل بجدية شديدة على (حل قضية) روسيا وأوكرانيا. يجب أن يتوقف هذا الأمر”.

إنهاء الحرب المستمرة منذ 2022

ويمكن أن تؤدي عودة ترامب إلى تغيير مجرى الحرب التي اندلعت في فبراير/شباط 2022 بين روسيا وأوكرانيا.

ويطرح ترامب تساؤلات حول الدعم الأمريكي الكبير لكييف، الذي تبلغ قيمته عشرات مليارات الدولارات، وهو دعم حاسم لكي تواصل معاركها مع الجيش الروسي.

وكان ترامب قال خلال حملته الانتخابية إنه يستطيع إنهاء الحرب خلال ساعات، وأشار إلى أنه سيتحدث مباشرة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يوضح ترامب كيف ينوي التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا؟ أو ما الشروط التي سيقترحها؟

يذكر أن ترامب رشح المذيع في قناة “فوكس نيوز” والضابط السابق في الحرس الوطني بيت هيغسيث لشغل حقيبة الدفاع، رغم مسيرته المهنية المتواضعة.

وإذا أكد مجلس الشيوخ تعيينه، فسيقود هيغسيث نحو 3.4 ملايين جندي ومدني يعملون لدى وزارة الدفاع الأمريكية، ويشرف على موازنة سنوية تبلغ نحو 850 مليار دولار.