مصادر: اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف بغارة إسرائيلية

قالت مصادر أمنية لبنانية للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، في غارة إسرائيلية استهدفته في بيروت، اليوم الأحد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “العدو نفذ غارة على رأس النبع”، بينما قال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية إن الغارة استهدفت “شقة تضم مركز حزب البعث” في بيروت.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما إن غارة إسرائيلية على منطقة مكتظة بالسكان في بيروت أسفرت عن مقتل محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في جماعة حزب الله.

وأصابت الغارة حيًّا لجأ إليه كثير من النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت.

27 غارة خلال ساعات

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إن مقاتلاته استكملت موجة هجمات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، زاعمًا أنها استهدفت مقرات عسكرية لحزب الله.

وفي بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، أفاد الجيش بأن مقاتلات سلاح الجو أكملت بتوجيه من شعبة المخابرات موجة من الهجمات، استهدفت مقرات قيادة عسكرية وغيرها من البنى التحتية لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق قوله.

وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي 27 غارة على الأقل، صباح اليوم، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة جنوبي لبنان، وأسفرت عن تدمير عدد من المنازل.