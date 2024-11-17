طفل ليبي يقتحم مباراة النصر والزمالك رافعا علم فلسطين ويشعل المدرجات (شاهد)

أبدى طفل ليبي تضامنه مع فلسطين، خلال المباراة الودية التي جمعت نادي الزمالك المصري وفريق النصر الليبي على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، أول أمس الجمعة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين

وفي الدقيقة 8 من المباراة، اقتحم طفل أرضية الملعب حاملًا علم فلسطين، متجولًا على أرضه بـ”شمروخ” مشتعل، في مشهد لفت الأنظار وأثار هتافات الجماهير بالمدرجات.

وبث مدونون وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مقاطع مصوَّرة توثق توقف المباراة بسبب لافتة الطفل التضامنية مع فلسطين، التي لاقت ترحيبًا من الجمهور.

كما لاقت اللقطة المفاجئة استحسانًا من معلقي المباراة، إذ وصف أحدهم المشهد بأنه “اقتران للجمال بالجمال والروعة بالروعة”، وقال إن قضية فلسطين هي القضية الأبية والأبدية لكل مواطن ليبي.