إلغاء وقفة باسم “السنوار” في كندا ومسؤول داعم لإسرائيل يصف القرار بأنه “انتصار”

أعلنت منظمة “المدافعون الكنديون عن حقوق الإنسان”، أول أمس السبت، إلغاء وقفة احتجاجية -حتى إشعار آخر- كانت مقررة في مدينة ميسيسوجا يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحمل اسم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار.

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن أسباب الإلغاء تتعلق بـ”أمن وسلامة مدينة ميسيسوجا”، معلقة على ذلك بقولها “لا تظن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل أنها تمكنت من تهديدنا بأي شكل. الحرية لفلسطين”.

#Cd4hr has decided to cancel the #yahya_sinwar Vigil scheduled for Nov, 26th in @citymississauga until further notice. Please read the statement for more details. Sorry for any inconveniences. #FreePalestine #SinwarourMandela pic.twitter.com/Xp2fFnzDve

وأثار هذا الإعلان ردودا متباينة من مسؤولين كنديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف رئيس بلدية هامبستيد، جيرمي ليفي -المعروف بدعمه لإسرائيل- إلغاء المسيرة بأنه “انتصار واضح للحقيقة والعدالة، وخطوة ناجحة للتصدي لمحاولات التضليل والانقسام المشينة”، على حد تعبيره.

Victory! The so-called 'non-vigil' by the so-called 'non-organization,' fueled by the blatant misinformation spread by Mississauga Mayor Carolyn Parrish, has been cancelled. This is a clear win for truth and justice. Good riddance to such disgraceful attempts to mislead and… pic.twitter.com/jDmA9bc0eH

أما عضو البرلمان الكندي، ليزا ماكليود، فعلقت قائلة “أحداث مثيرة للدهشة في أوتاو وميسيسوجا، حيث تم إلغاء مسيرتين مؤيدتين لحماس في أقل من 24 ساعة. لكنني ما زلت أتوقع وجودهم غدًا أمام مكتبي الانتخابي، حيث من المحتمل أن نشهد هتافاتهم بشأن الإبادة الجماعية وحرق الأعلام”.

Fascinating turn of events in Ottawa and Mississauga where two pro Hamas rallies are cancelled in less than 24 hours.

I’ll still expect them at my constituency office tomorrow where their genocidal chants and flag burning will likely be on display. https://t.co/5CwsdX3dAq

— Lisa MacLeod (@MacLeodLisa) November 17, 2024