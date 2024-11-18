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إلغاء وقفة باسم “السنوار” في كندا ومسؤول داعم لإسرائيل يصف القرار بأنه “انتصار”

السنوار قضى 23 عامامفي سجون إسرائيل ولم يضعف وواصل المقاومة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار (رويترز)
18/11/2024

أعلنت منظمة “المدافعون الكنديون عن حقوق الإنسان”، أول أمس السبت، إلغاء وقفة احتجاجية -حتى إشعار آخر- كانت مقررة في مدينة ميسيسوجا يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحمل اسم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار.

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن أسباب الإلغاء تتعلق بـ”أمن وسلامة مدينة ميسيسوجا”، معلقة على ذلك بقولها “لا تظن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل أنها تمكنت من تهديدنا بأي شكل. الحرية لفلسطين”.

وأثار هذا الإعلان ردودا متباينة من مسؤولين كنديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف رئيس بلدية هامبستيد، جيرمي ليفي -المعروف بدعمه لإسرائيل- إلغاء المسيرة بأنه “انتصار واضح للحقيقة والعدالة، وخطوة ناجحة للتصدي لمحاولات التضليل والانقسام المشينة”، على حد تعبيره.

أما عضو البرلمان الكندي، ليزا ماكليود، فعلقت قائلة “أحداث مثيرة للدهشة في أوتاو وميسيسوجا، حيث تم إلغاء مسيرتين مؤيدتين لحماس في أقل من 24 ساعة. لكنني ما زلت أتوقع وجودهم غدًا أمام مكتبي الانتخابي، حيث من المحتمل أن نشهد هتافاتهم بشأن الإبادة الجماعية وحرق الأعلام”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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