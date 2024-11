“إهانة لفظ الجلالة” تُشعل اشتباكات عنيفة في الهند وتصيب أكثر من 50 شخصًا (فيديو)

تسببت لافتة إلكترونية مثبتة على “بوابة مؤقتة” عند مدخل سوق بولاية البنغال الغربية في الهند، في موجة غضب واسعة عقب ظهور كلمات “إهانة” للفظ الجلالة “الله” في منطقة مرشد آباد؛ إذ اندلعت اشتباكات خلفت أكثر من 50 جريحا من الطرفين، ووصلت الأضرار إلى أكثر من 30 منزلا، وسط تحذيرات من تزايد حدة التوتر.

وقالت وسائل إعلام محلية في الهند إن المشكلة بدأت أول أمس السبت، عندما تجمع عدد من الشبان بالقرب من مكان الحادث ورفعوا لافتة مكتوب عليها “غير مقبولة” ردا على اللافتة الأولى التي تسيء إلى اسم الجلال “الله”، وقال ضابط شرطة إن الجانبين تبادلا إلقاء الحجارة بعد تجمع عدد آخر من الشبان.

وأعلنت الشرطة في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن زيادة التوتر بين الجانبين أدت إلى استهداف سيارات الشرطة؛ مما دفع رجالها إلى استخدام العصي لبسط سيطرتها على الوضع، وسيّرت في اليوم التالي، الأحد، دوريات في مناطق مختلفة.

Don’t spread one-sided propaganda. I’m from Murshidabad, and this is how riots start. Even three Muslim men died. I’m not here to blame any religion, but to share some facts. pic.twitter.com/cqus1HwVDi

وقال ضابط كبير في الشرطة، إن أوامر الحظر بموجب المادة 163 من قانون الأمن القومي صدرت في مناطق بيلدانجا وكازيساها وبيجوربان، وقُطعت خدمات الإنترنت، وعُطّل قطار بهاجيراثي إكسبريس المتجه إلى مدينة مورشد آباد من سيلداه، أكثر من 3 ساعات.

Malicious efforts are being made from certain quarters to spread misinformation and rumours about last night’s incident at Beldanga in Murshidabad where clashes took place between two groups over some condemnable mischief. President and secretary of the committee where this…

— West Bengal Police (@WBPolice) November 17, 2024