الأخبار|الهند

“إهانة لفظ الجلالة” تُشعل اشتباكات عنيفة في الهند وتصيب أكثر من 50 شخصًا (فيديو)

أفراد شرطة في الهند
أفراد شرطة في الهند (غيتي - أرشيفية)
18/11/2024

تسببت لافتة إلكترونية مثبتة على “بوابة مؤقتة” عند مدخل سوق بولاية البنغال الغربية في الهند، في موجة غضب واسعة عقب ظهور كلمات “إهانة” للفظ الجلالة “الله” في منطقة مرشد آباد؛ إذ اندلعت اشتباكات خلفت أكثر من 50 جريحا من الطرفين، ووصلت الأضرار إلى أكثر من 30 منزلا، وسط تحذيرات من تزايد حدة التوتر.

وقالت وسائل إعلام محلية في الهند إن المشكلة بدأت أول أمس السبت، عندما تجمع عدد من الشبان بالقرب من مكان الحادث ورفعوا لافتة مكتوب عليها “غير مقبولة” ردا على اللافتة الأولى التي تسيء إلى اسم الجلال “الله”، وقال ضابط شرطة إن الجانبين تبادلا إلقاء الحجارة بعد تجمع عدد آخر من الشبان.

وأعلنت الشرطة في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن زيادة التوتر بين الجانبين أدت إلى استهداف سيارات الشرطة؛ مما دفع رجالها إلى استخدام العصي لبسط سيطرتها على الوضع، وسيّرت في اليوم التالي، الأحد، دوريات في مناطق مختلفة.

وقال ضابط كبير في الشرطة، إن أوامر الحظر بموجب المادة 163 من قانون الأمن القومي صدرت في مناطق بيلدانجا وكازيساها وبيجوربان، وقُطعت خدمات الإنترنت، وعُطّل قطار بهاجيراثي إكسبريس المتجه إلى مدينة مورشد آباد من سيلداه، أكثر من 3 ساعات.

وأدان ناشطون هنود أعمال التوتر داعين الشرطة إلى سرعة الاستجابة لدعوات محاسبة المتسببين في انتشار حالة العنف عقب رفع لوحة ضوئية تسيء إلى الذات الإلهية، وقال مدون عبر منصة إكس “فلتتوقف إدارة الشرطة الفاسدة عن اللعب بالنار”.

واتهم السياسي سوكانتا ماجومدار، حكومة الولاية بـ”التقاعس”، وكتب “لقد فشلت إدارة الدولة في حماية الناس، حيث أطلق المجرمون العنان لحكم الفوضى في المنطقة بأكملها”.

وأضاف “أناشد السكان المحليين في المنطقة الابتعاد عن أعمال التحريض في هذه اللحظة، وفي الوقت نفسه أناشد إدارة الشرطة استعادة السلام في المنطقة بسرعة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان