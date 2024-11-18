زعيم كوريا الشمالية يحشد جيشه استعدادًا للحرب

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، جيش بلاده إلى تركيز كل جهوده على إكمال الاستعدادات للحرب، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الاثنين.

وجاءت هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها كيم أمام قادة الكتائب في العاصمة بيونغ يانغ يوم الجمعة الماضي.

ووصف كيم شبه الجزيرة الكورية بأنها “أكبر نقطة ساخنة في العالم”، مشيرًا إلى أن التوترات فيها بلغت “أسوأ مرحلة في التاريخ”، ملقيا باللوم على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في تصاعد حدة الأوضاع، مؤكدًا أن تحركاتهما العدائية تقود المنطقة نحو مزيد من الاضطرابات.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أول أمس السبت الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن كوريا الشمالية تقدم دعمًا عسكريًّا لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

ولا يقتصر هذا الدعم، بحسب الصحيفة، على إرسال الجنود والذخيرة، بل يشمل أيضًا المدفعية الثقيلة؛ مما يعكس توسع العلاقات العسكرية بين بيونغ يانغ وموسكو في خضم النزاعات الدولية المتصاعدة.

وتأتي تصريحات كيم في وقت حساس يشهد توترًا متزايدًا في شبه الجزيرة الكورية، ولا سيما مع استمرار المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول، التي تعتبرها بيونغ يانغ تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.