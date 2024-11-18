فيديو صادم لتكسير أحجار الهرم الأكبر يثير غضب المصريين (شاهد)

أثار تداول مقطع فيديو بثه ناشطون في مصر، أمس الأحد، قالوا إنه يظهر عمالًا يكسّرون أحجار الهرم الأكبر “خوفو” بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية وسط السائحين، غضبًا لما وصفوه بأنه “أعمال هدم كارثية”، وقد علقت وزارة السياحة والآثار على الواقعة التي تصدرت اهتمامات رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، إن ما يظهر في الفيديو ليس هدمًا، بل إزالة مواد بناء حديثة غير أثرية، ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر.

وأوضحت أن هذه المواد وضعت قبل عقود بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم، مضيفة في البيان “الأعمال تجري دون المساس بجسم الهرم أو أي من أحجاره الأصلية”، وأكدت التزامها الكامل بدورها في حماية وصيانة التراث الأثري والحضاري.

ونفى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قيام شركة “أوراسكوم القابضة للاستثمار”، التي يمتلكها، بأعمال الصيانة، وعلق على بيان وزارة السياحة والآثار عبر إكس، قائلا “ليس لنا دخل بذلك!”.

ليس لنا دخل بذلك!! pic.twitter.com/W3y3oqKTWp — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 17, 2024

من جهتها، تقدمت البرلمانية أميرة أبوشقة ببيان عاجل إلى مجلس النواب، موجها إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي، شددت فيه على محاسبة الوزير وكافة المسؤولين الذين تسببوا في تشويه السمعة السياحية لمصر والأهرامات التي تعدّ من عجائب الدنيا الفريدة.

وانتقدت النائبة ما وصفته بـ”الشكل العشوائي والبدائي في تغيير شبكة الكهرباء للإنارة أثناء أوقات العمل الرسمية”، وقالت عبر صفحتها بفيسبوك “الحجر نطق.. لا يعقل أن يقوم كلب بالتسويق للآثار بدون أي جهد أو تخطيط، وعمل دعاية مجانية بملايين الدولارات، وفي المقابل تقوم الوزارة باستخدام (أجنة وشاكوش) بهدر كافة الجهود وضرب السياحة”.

وأشار رئيس قطاع الآثار المصرية، أيمن عشماوي، في تصريحات متلفزة إلى أن مشهد تكسير مواد البناء الموجودة بين الحجارة القديمة منذ نحو 20 عامًا “مرفوض تمامًا”، مؤكدًا محاسبة المتسبب في الأعمال التي جرت بدون حضور مشرف الآثار.

هل اللي بيكسروا الهرم ده مكانش معاهم مفتش او خبير اثار يقولهم تكسروا ازاي وتاخدوا بالكم من ايه؟.. رد صادم من د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الاثار المصرية شاهدوا #الحكاية على #MBCMASR من الجمعة إلى الاثنين 10م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/dw22cTIRCQ pic.twitter.com/i9etr7w28P — الحكاية (@Elhekayashow) November 17, 2024

وعبّرت عالمة الآثار المصرية، مونيكا حنا، عن غضبها من إجراء عمليات الصيانة بهذه الطريقة، ووصفت تعليق الوزارة بأنه “عذر أقبح من ذنب”.

كما استبعدت محاسبة أي من المسؤولين عن “المهازل الحالية والسابقة” في ظل غياب كود التعامل مع الآثار سواء في المتاحف أو المواقع الأثرية، من خلال عمليات الحفائر والترميم والصيانة، حسبما ذكرت في تدوينة عبر حسابها بمنصة “إكس”.

طول ماهنشوف المهازل ديه من اول لزق دقن توت عنخ امون بالأمير لحد اللي احنا شايفين بيحصل في الهرم. وبيان وزارة السياحة والاثار للأسف هو عذر اقبح من ذنب، هو في عمليات صيانة بتتعمل بالطريقة ديه؟ انت بتستعماني ياهرم؟ مع الاعتذار للشيخ حسني… — Monica Hanna (@monznomad) November 18, 2024

وبلهجة ساخرة، استنكر الممثل عباس أبو الحسن “اتحاد فن الفحت المصري الجديد بفن النحت المصري القديم”، وتساءل عبر صفحته الرسمية بفيسبوك غاضبًا “هو احنا عملنا إيه عشان يتعمل فينا كده؟ مين دعا علينا؟! احنا بنتحاسب”.

وعلقت الصحفية إسراء الحكيم على مقطع الفيديو المتداول، قائلة “الإهمال أيضا جزء من التفريط في ثروة لا تقدّر بثمن وللأسف من أمن العقاب أساء الأدب، نحتاج أن نتأدب في التعامل مع تراثنا وحضارتنا ونقدر قيمة ما نملك”.

بمناسبة فيديو تكسير الهرم ..

حكت لي صديقة إنجليزية أنها زارت مصر من سنتين ، بدأت رحلتها بالإستجمام فى شرم الشيخ و انتهت فى القاهرة قضت فيها يومين و زرات كل معالمها و من بينها الأهرامات و كانت سعيدة بكل التذكارات التى حصلت عليها من مصر و من بينها قطعة حجر من هرم خوفو باعها لها… pic.twitter.com/nZzRUyp2Kv — Israa Alhakeem (@IsraaAlhakeem2) November 17, 2024

وسخر آخر من تبرير المسؤولين لأعمال التعدي على التراث والآثار، وعقب على الحادثة “أكيد كلنا طبعا عارفين رد وزارة السياحة والآثار بأن هرم خوفو غير مسجل بسجلات المجلس الأعلى للآثار”، وفق تعبيره.