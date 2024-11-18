من هو محمد عفيف الذي اغتالته إسرائيل في قلب بيروت؟

نعى حزب الله رسميا، أمس الأحد، مسؤول العلاقات الإعلامية في صفوفه محمد عفيف، الذي اغتالته إسرائيل بقصف لمنطقة رأس النبع في قلب العاصمة اللبنانية بيروت. كما نعته قناة “المنار” التابعة للحزب، واصفة إياه بأنه “أحد أهم وجوه الحزب الإعلامية”.

ونعاه علي حجازي، الأمين العام لحزب “البعث العربي الاشتراكي” في لبنان، وكتب على منصة إكس “رحمك الله أخا عزيزا حبيبا مجاهدا.. كنت تعرف أنك ستلتحق بركب الشهداء”.

مسيرته الإعلامية

ومحمد عفيف، هو نجل رجل الدين الشيعي الشيخ عفيف النابلسي، وكان من الشخصيات البارزة في “حزب الله” منذ تأسيسه عام 1982.

وتولى عفيف عدة مناصب قيادية، منها مدير الأخبار والبرامج السياسية في قناة “المنار” عام 2004، وعضو المجلس السياسي للحزب ومستشار للأمين العام حسن نصر الله.

كما عُرف بدوره الفاعل في إدارة التغطية الإعلامية خلال حرب يوليو/تموز 2006، ومنذ 2014 شغل منصب مسؤول العلاقات الإعلامية للحزب.

همزة الوصل

وعقب اغتيال حسن نصر الله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في سبتمبر/أيلول الماضي، برز اسم عفيف أكثر، حيث أصبح همزة الوصل الرئيسية بين الحزب والجمهور، وقاد مؤتمرات صحفية كان آخرها في “يوم الشهيد” في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتأتي عملية اغتيال عفيف في سياق عدوان إسرائيلي شامل على لبنان بدأ منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، في أعقاب تصاعد الاشتباكات مع “حزب الله” بعد حرب إبادة شنتها إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان حتى الآن عن 3452 شهيدا و14664 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وفي المقابل، يواصل “حزب الله” الرد بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة مستهدفًا مواقع إسرائيلية، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيمًا على خسائرها، وفق مراقبين.