إيران ترد على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب حرب أوكرانيا

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بعقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشبهة “دعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا” معتبرة أنها “غير مبررة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على بلاده تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى “مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا” ووصفها بأنها “غير مبررة”.

وأضاف بقائي “فيما أقرّ الرئيس الأوكراني بأن أي صواريخ بالستية إيرانية لم تصدر إلى روسيا، لا يمكن تبرير التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض عقوبات على إيران”.

وتحظر العقوبات المعلنة أمس الاثنين “تصدير أو نقل أو توريد المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ أو المسيرات من الاتحاد الأوروبي إلى إيران”.

وتنص على منع استخدام الموانئ الإيرانية، مثل (أمير آباد أو أنزالي) على بحر قزوين “المستخدمة لنقل المسيرات أو الصواريخ أو التقنيات المخصصة لتصنيعها” بحسب ما ذكرت الدول الـ27 في بيان.

وحظر الاتحاد الأوروبي كذلك تقديم الدعم إلى أي سفينة تشارك في عمليات النقل هذه، باستثناء المساعدة الإنسانية أو بسبب خطر يهدد السفينة وطاقمها، بحسب نص البيان.

SANCTIONED:

🛑 Iran Air – asset freeze, restricting flights into the UK

🛑 Islamic Republic of Iran Shipping Lines – asset freeze

– in response to Iran’s transfer of ballistic missiles to Russia, aiding Putin’s illegal war in Ukraine

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) November 18, 2024