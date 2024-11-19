إيران ترد على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب حرب أوكرانيا

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بعقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشبهة “دعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا” معتبرة أنها “غير مبررة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على بلاده تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى “مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا” ووصفها بأنها “غير مبررة”.

وأضاف بقائي “فيما أقرّ الرئيس الأوكراني بأن أي صواريخ بالستية إيرانية لم تصدر إلى روسيا، لا يمكن تبرير التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض عقوبات على إيران”.

قائمة حظر الأوروبية

وتحظر العقوبات المعلنة أمس الاثنين “تصدير أو نقل أو توريد المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ أو المسيرات من الاتحاد الأوروبي إلى إيران”.

وتنص على منع استخدام الموانئ الإيرانية، مثل (أمير آباد أو أنزالي) على بحر قزوين “المستخدمة لنقل المسيرات أو الصواريخ أو التقنيات المخصصة لتصنيعها” بحسب ما ذكرت الدول الـ27 في بيان.

وحظر الاتحاد الأوروبي كذلك تقديم الدعم إلى أي سفينة تشارك في عمليات النقل هذه، باستثناء المساعدة الإنسانية أو بسبب خطر يهدد السفينة وطاقمها، بحسب نص البيان.

SANCTIONED: 🛑 Iran Air – asset freeze, restricting flights into the UK 🛑 Islamic Republic of Iran Shipping Lines – asset freeze – in response to Iran’s transfer of ballistic missiles to Russia, aiding Putin’s illegal war in Ukraine — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) November 18, 2024

عقوبات بريطانية

وفرضت بريطانيا من جانبها، عقوبات على شركة الطيران الوطنية الإيرانية وشركة الشحن، وهي إجراءات قالت إنها اتخذت ردًا على نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية “كونها شركة طيران مملوكة للدولة تم فرض عقوبات على الخطوط الجوية الإيرانية ردًا على نقل الحكومة الإيرانية صواريخ بالستية إلى روسيا”، مشيرة إلى أنه التزام تم التعهد به في سبتمبر/أيلول مع باريس وبرلين.

وأضاف بيان وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة أعلنت أيضًا فرض عقوبات على سفينة الشحن الروسية “ميناء أوليا-3” والمتهمة بنقل أسلحة.

“ذريعة لمهاجمة إيران”

ويأتي هذا الإعلان عن العقوبات عشية مرور ألف يوم على بدء الحرب في أوكرانيا وبعد يوم واحد من سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ التي قدمتها واشنطن لضرب العمق الروسي.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل أيام أن الاتحاد الأوروبي يستخدم مرة أخرى “الذرائع” لمهاجمة بلاده.