التلفزيون المصري: فتح وحماس تنظران بإيجابية نحو تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

أفاد التلفزيون المصري بأن حركتَي فتح وحماس أبدتا نظرة إيجابية بشأن التحركات المصرية الرامية إلى تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي تتولى إدارة قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلين عن الحركتين في القاهرة اليوم، بهدف تعزيز الوحدة الفلسطينية والتأكيد على عدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وفقا للتلفزيون المصري.

وتركزت المناقشات على “تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم جهود المصالحة، حيث تسعى مصر إلى إيجاد آليات تضمن توحيد الصف الفلسطيني، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي من توفير الخدمات ودعم الاستقرار في غزة ضمن إطار وطني موحد”.

شخصيات مستقلة

وذكر التلفزيون المصري، نقلا عن مصدر مصري مطلع، قوله إن لجنة الإسناد المجتمعي تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتحمل إدارة قطاع غزة، وتتضمن شخصيات مستقلة.

وأكد المصدر وجود اتصالات مصرية مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حركة حماس تصر على عدم تجزئة المفاوضات، خشية أن يتم تسليم الأسرى ثم يعاود الجانب الإسرائيلي التصعيد، مما يعرّض التهدئة للخطر.

وانطلق، مساء اليوم السبت، لقاء بين حركتَي فتح وحماس بالقاهرة، لبحث إنشاء لجنة لإدارة شؤون غزة، فضلا عن تواصل جهود التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع.