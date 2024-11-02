الجيش الإسرائيلي يعزز الهجوم على جباليا بلواء “كفير” والأمم المتحدة تحذر من وضع “مروع”

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة، اليوم السبت، على شمالي قطاع غزة، الذي حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع فيه “مروع”، في وقت عزز فيه الاحتلال هجومه المتواصل على جباليا بضم لواء جديد.

وقبيل فجر اليوم السبت، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة، بما في ذلك شمالي القطاع ووسطه، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات غزة.

“خطر الموت الوشيك”

واستهدفت غارات جوية شمالي القطاع خصوصا بيت لاهيا، بينما حذّر رؤساء الوكالات الإنسانية الكبرى التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع في شمالي قطاع غزة “مروع” وجميع سكانه يواجهون “خطر الموت الوشيك”.

وكتب 15 من هؤلاء المسؤولين أن “جميع سكان شمال غزة معرَّضون لخطر الموت الوشيك جراء المرض والمجاعة والعنف”.

وقال المسؤولون في بيان وقعه رؤساء هيئات من الأمم المتحدة، من بينها يونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات إغاثة أخرى “السكان الفلسطينيين بأكملهم في شمال غزة معرَّضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف”.

وجاء في البيان “المساعدات الإنسانية لا تتماشى مع حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة على الوصول، والسلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوفرة. العاملون في المجال الإنساني لا يشعرون بالأمان في أداء مهام عملهم، ولا يستطيعون الوصول إلى المحتاجين بسبب القوات الإسرائيلية وانعدام الأمن”.

كان يريد أن يسجلها شهيدة مجهولة.. المسعف عبد العزيز البرديني يتحدث عن لحظة اكتشافه أنه نقل جثمان والدته إلى مستشفى شهداء الأقصى دون أن يدرك ذلك #الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/SQ8897bfv6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2024

شهداء غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 43 ألفا و314 شهيدا و102 ألف و19 مصابا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد تقرير الوزارة الإحصائي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43314 شهيدا و102019 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا و192 مصابا.

وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا “لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

جيش الاحتلال يعزز قواته

وعزز الجيش الإسرائيلي هجومه البري المتواصل منذ نحو شهر على بلدة جباليا ومخيمها، بضم لواء جديد للمشاركة في إبادة جماعية وتدمير شامل وتهجير قسري للفلسطينيين شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن “لواء كفير” دخل مساء أمس الجمعة إلى جباليا، وأشارت إلى أن 3 ألوية نظامية باتت تعمل الآن في جباليا هي “كفير وجفعاتي و401”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان “انضمت الفرقة القتالية التابعة للواء كفير إلى كتائب جفعاتي ولواء 401، تحت قيادة الفرقة 162، للقتال في منطقة جباليا“.

وفي الخامس من أكتوبر المنقضي، بدأ جيش الاحتلال قصفا غير مسبوق على مناطق شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”.