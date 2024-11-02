السودان.. قطر تدين استهداف المدنيين في ولاية الجزيرة وتدعو لإنهاء النزاع المسلح

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة “للجرائم الوحشية” التي استهدفت المدنيين في ولاية الجزيرة السودانية، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، ورأت هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، أهمية الحوار بين جميع الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، وضرورة إطلاق مفاوضات موسَّعة تفضي إلى اتفاق شامل وسلام مستدام في السودان.

كما شدَّدت على ضرورة أن يكون حل الأزمة السودانية على رأس أولويات المجتمع الدولي لمعالجة جذورها بشكل كامل.

وجدَّدت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة السودان واستقلاله وسيادته، ورفض أي تدخّل خارجي في شؤونه الداخلية، مع احترام خيارات الشعب السوداني في تحقيق السلام والعدالة والتنمية.

بيان | قطر تدين بأشد العبارات الجرائم الوحشية بحق المدنيين في ولاية الجزيرة السودانية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/g36ZHqvE3d — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 2, 2024

وتسيطر قوات “الدعم السريع” على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة بما فيها عاصمتها ود مدني باستثناء مدينة المناقل، والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الاتهامات المحلية والدولية لقوات الدعم السريع بـ”ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية” بحق المدنيين في الولاية.