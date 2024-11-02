حماس: مقترحات الهدنة ذر للرماد في العيون ولعبة تبادل الأدوار متواصلة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إن مقترحات الهدنة المؤقتة لبضعة أيام تمثل “ذرّا للرماد في العيون”، إذ إنها لا تتضمن وقفا للعدوان ولا انسحابا إسرائيليا من غزة ولا عودة للنازحين.

وأكد عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، في تصريحات، أن هذه المقترحات لا تلبي شروط وقف العدوان وانسحاب الاحتلال.

وأضاف الرشق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم المفاوضات غطاء لاستمرار عملياته العسكرية، مؤكدا أن حماس تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن التهدئة والانسحاب.

لعبة “تبادل الأدوار”

كما أشار الرشق إلى “لعبة تبادل الأدوار” بين الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، التي تنعكس في سياسات الطرفين بشأن غزة ولبنان، مما يشير إلى تنسيق مشترك يطيل أمد الأزمة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، الثلاثاء، أنها استجابت لطلب الوسطاء لمناقشة مقترحات جديدة تتعلق بوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل. وفي السياق ذاته، صرحت وزارة الخارجية القطرية باستمرار جهود الوساطة بشأن وقف إطلاق النار، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق.

ورغم تواصل جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر منذ أشهر، وطرح مقترحات عدة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل وضع شروط جديدة، مما يعيق تحقيق أي اتفاق. وتصر حركة حماس، من جانبها، على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع ووقف العدوان شرطا أساسيا للقبول بأي هدنة.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود 101 أسير في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عدد كبير منهم بسبب الغارات الإسرائيلية العشوائية.