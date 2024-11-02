شاهد: شابة فلسطينية تنال الدكتوراة في ظل الحرب بعد أن فقدت خطيبها يوم زفافها

روت شابة فلسطينية بدموعها تفاصيل فقدها لخطيبها الذي استُهدف قرب مستشفى المعمداني بمدينة غزة، قبل موعد زفافهما الذي كان مقررا في 14 من فبراير/شباط الماضي.

وتحدثت طبيبة الصحة النفسية عبير المشهراوي، للجزيرة مباشر، عن الألم الذي عاشته بعد رحيل خطيبها، إذ عانت فقدان الشهية واضطراب النوم، ووصلت إلى مرحلة من الإنكار لواقع استشهاده، حتى أنها فكرت في ترك عملها واعتزال الناس، لكنها تذكرت وصيته بأن تبقى قوية وتعتمد على نفسها، مستذكرة نصيحة والدتها بأن “والدها يحب الفتاة القوية”.

نجاح رغم الفقد

ورغم صعوبة الموقف، فقد قررت عبير الاستمرار في عملها ودعم المجتمع من خلال المبادرات التعليمية والخدمات في شمالي قطاع غزة، رغم فقدانها شهاداتها وصعوبة إتمام دراستها بسبب الحرب.

وعلى الرغم من استشهاد أختها التي كانت من أكبر داعميها، عادت عبير للتواصل مع جامعتها في السودان، إذ كانت تستعد لمناقشة رسالتها لنيل درجة الدكتوراة.

وفي 17 من أكتوبر/تشرين الأول، حققت عبير المشهراوي حلمها بحصولها على درجة الدكتوراة بامتياز عبر مناقشة افتراضية، وكتبت أنها “نالت الدكتوراة بالدم والفقد والسهر والجهد والتعب والحزن”.