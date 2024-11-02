على طريقة الهالوين.. ضباط شرطة يتنكرون في زي أبطال خارقين للقبض على عصابة مخدرات (شاهد)

في خطوة غير تقليدية مستوحاة من احتفالات الهالوين، تنكرت الشرطة البيروفية في هيئة أبطال خارقين للقبض على إحدى عصابات المخدرات في البلاد.

وبعدما تنكر أفراد الشرطة في هيئة شخصيات كارتونية شهيرة مثل “سبايدر مان” و”كابتن أمريكا”، اقتحمت منزلًا لعصابة مخدرات في البيرو، وألقوا القبض على 4 أشخاص خلال العملية.

وقال العقيد كارلوس لوبيز، من الشرطة الوطنية في بيرو “في هذه المناسبة، استخدمنا الهالوين وهذه الشخصيات التي نعرفها من الأفلام، فنحن متخصصون في التمويه، واستطعنا إلقاء القبض على أفراد العصابة”.

مستوحاة من احتفالات الهالوين.. الشرطة البيروفية تتنكر في هيئة أبطال خارقين وتقبض على عصابة مخدرات #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/8w9KVhVqny — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2024

وأضاف “في البداية، ظن أفراد العصابة أن ما يجري مزحة، حتى وصلت تعزيزات من 10 أفراد آخرين من الشرطة، ليتم القبض عليهم، ومصادرة مئات الأكياس من المخدرات، تحتوي على الكوكايين والماريغوانا”.