شاهد: مسعف يكتشف أنه نقل جثة والدته إلى المستشفى دون علمه

في حادثة مؤلمة وسط الحرب المستمرة على غزة، اكتشف مسعف فلسطيني أنه نقل جثة والدته إلى مستشفى شهداء الأقصى دون أن يدرك ذلك.

وروى عبد العزيز البريدي -مسعف متطوع في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني- تفاصيل هذه التجربة المؤلمة للجزيرة مباشر.

وقال البريدي إنه في 30 من أكتوبر/تشرين الأول 2024، كان يؤدي واجبه في منطقة البريج عندما تلقى بلاغًا عن هجوم في مخيم المغازي للاجئين.

هرع المسعف إلى مكان الحادث الواقع في قلب المنطقة التي تقطن فيها عائلته. وقام البريدي بنقل ثلاثة مصابين وشهيدة واحدة إلى المستشفى. في ذلك الوقت، لم يكن يدرك هوية الشهيدة حيث كان وجهها مغطى.

وأضاف البريدي أنه عند وصوله إلى مستشفى شهداء الأقصى، سلَّم المصابين والشهيدة إلى الطاقم الطبي، وعندما عاد لاسترجاع النقالة، اكتشف الحقيقة المؤلمة، فقد كانت الشهيدة التي حملها هي والدته.

وعن شعوره عند اكتشافه هوية أمه، قال إنه “صارع لتقبُّل حقيقة الموقف”. في البداية، أنكر إمكانية حدوث ذلك، وسعى للتأكد من الآخرين.

وسرد المسعف اللحظة التي تعرَّف فيها على ملابس والدته ورائحتها وكل تفصيل يؤكد هويتها.