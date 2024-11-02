فاجأه الموت.. وفاة تركي جراء نوبة قلبية أثناء مباراة كرة قدم (فيديو)

تداولت وسائل الإعلام التركية، ووسائل التواصل الاجتماعي لقطات وفاة محامٍ تركي بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة أثناء مباراة كرة قدم في ولاية إسبرطة.

لحظة إصابة محام تركي (52 عاما) بنوبة قلبية أدت إلى وفاته أثناء لعبه كرة القدم في ولاية إسبرطة جنوب غربي #تركيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/LOTwcIOrGT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 1, 2024

وعبر حسابه على منصة إكس، ذكر الصحفي التركي طه عودة، أن المتوفّى محام يبلغ من العمر 52 عامًا، وقد تُوفي فجأة أثناء مباراة ودية في ولاية إسبرطة التي تقع بجنوب غربي البلاد.

وفاة محامي يبلغ من العمر 52 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة أثناء لعب مباراة كرة قدم في ولاية إسبرطة التركية pic.twitter.com/A9u75k7BUn — Taha ouda (@oudaoglu) October 30, 2024

وتعتبر حوادث الوفاة أثناء المباريات، ظاهرة متكررة في العديد من دول العالم، ففي ديسمبر/كانون الأول 2021، توفي اللاعب مخلد الرقدي لاعب نادي مسقط أحد أشهر لاعبي كرة القدم في الدوري العماني، قبل لحظات من بدء مباراة في الدور العماني.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، توفي لاعب المنتخب الأردني لكرة اليد، عادل بكر عطاري، بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء مباراة مع نادي السلط، ضمن مباريات بطولة كأس الأردن.

وفي ديسمبر 2022، توفي اللاعب سامي سعيد القطعاني لاعب نادي هلال مطروح المنافس في دوري الدرجة الثالثة المصري لكرة القدم، بعد أن بلع لسانه أثناء مباراة في كرة القدم.

وفي يوليو/تموز 2024 سقط لاعب كرة الريشة الصيني تشانغ تشيجي فجأة على أرض الملعب وتوفي بعد ساعات من الحادث، وكذلك في أغسطس/آب 2024 توفي اللاعب خوان إزكيردو، لاعب نادي ناسيونال، في أوروغواي بعد سقوطه خلال مباراة كرة قدم.