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أبعد كوب القهوة عن الكاميرا.. ممثل أمريكي يرفض شرب “ستاربكس” على الهواء (فيديو)

“لا أشربها وأطلب من الجميع ذلك”

الممثل الأمريكي البريطاني مايكل مالاركي
الممثل الأمريكي البريطاني مايكل مالاركي (منصات التواصل)
20/11/2024

رفض الممثل الأمريكي مايكل مالاركي، شرب قهوة “ستاربكس” على الهواء مباشرة اثناء مشاركته في إحدى الفعاليات، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأعلن أن الشركة راعية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأنه يقاطعها ويطلب من الجميع مقاطعتها، وقام مالاركي باستبعاد كوب القهوة، بعيدا عن الكاميرا.

“أفعل ما هو مناسب لإنسانيتنا”

وسبق لمالاركي نجم مسلسل (The Vampire Diaries) أن أعلن دعمه لفلسطين في أكثر من مناسبة، قائلاً “لا أخشى أن يتم الهجوم علي، لأنني أعرف في قلبي أنني أفعل ما هو مناسب لإنسانيتنا الجماعية”.

ولد مايكل في بيروت في 21 يونيو/ حزيران 1983، لأب أمريكي أيرلندي وأم بريطانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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