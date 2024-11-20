أبعد كوب القهوة عن الكاميرا.. ممثل أمريكي يرفض شرب “ستاربكس” على الهواء (فيديو)

“لا أشربها وأطلب من الجميع ذلك”

رفض الممثل الأمريكي مايكل مالاركي، شرب قهوة “ستاربكس” على الهواء مباشرة اثناء مشاركته في إحدى الفعاليات، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأعلن أن الشركة راعية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأنه يقاطعها ويطلب من الجميع مقاطعتها، وقام مالاركي باستبعاد كوب القهوة، بعيدا عن الكاميرا.

no último dia 17/11 Michael Malarkey se recusou a promover a marca de um patrocinador do painel em que participava. Starbucks é tbm uma das marcas patrocinadoras do genocídio palestino, e como todos sabem Michael é ativista da causa além de ter ascendência árabe-palestina pic.twitter.com/Ppypv2Mp2c — acervo bonenzo (@bonenzoarchive) November 18, 2024

“أفعل ما هو مناسب لإنسانيتنا”

وسبق لمالاركي نجم مسلسل (The Vampire Diaries) أن أعلن دعمه لفلسطين في أكثر من مناسبة، قائلاً “لا أخشى أن يتم الهجوم علي، لأنني أعرف في قلبي أنني أفعل ما هو مناسب لإنسانيتنا الجماعية”.

ولد مايكل في بيروت في 21 يونيو/ حزيران 1983، لأب أمريكي أيرلندي وأم بريطانية.