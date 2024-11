أبعد كوب القهوة عن الكاميرا.. ممثل أمريكي يرفض شرب “ستاربكس” على الهواء (فيديو)

رفض الممثل الأمريكي مايكل مالاركي شرب قهوة “ستاربكس” على الهواء مباشرة أثناء مشاركته في فعالية بولاية فلوريدا.

وأعلن مالاركي أن الشركة راعية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأنه يقاطعها ويطلب من الجميع مقاطعتها، وأبعد كوب القهوة عن الكاميرا.

no último dia 17/11 Michael Malarkey se recusou a promover a marca de um patrocinador do painel em que participava. Starbucks é tbm uma das marcas patrocinadoras do genocídio palestino, e como todos sabem Michael é ativista da causa além de ter ascendência árabe-palestina pic.twitter.com/Ppypv2Mp2c

