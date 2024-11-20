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أبعد كوب القهوة عن الكاميرا.. ممثل أمريكي يرفض شرب “ستاربكس” على الهواء (فيديو)

“لا أشربها وأطلب من الجميع ذلك”

الممثل الأمريكي البريطاني مايكل مالاركي
الممثل الأمريكي البريطاني مايكل مالاركي (منصات التواصل)
20/11/2024-|آخر تحديث: 20/11/202404:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

رفض الممثل الأمريكي مايكل مالاركي شرب قهوة “ستاربكس” على الهواء مباشرة أثناء مشاركته في فعالية بولاية فلوريدا.

وأعلن مالاركي أن الشركة راعية للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأنه يقاطعها ويطلب من الجميع مقاطعتها، وأبعد كوب القهوة عن الكاميرا.

“أفعل ما هو مناسب لإنسانيتنا”

وسبق لنجم مسلسل (The Vampire Diaries) أن أعلن دعمه لفلسطين في أكثر من مناسبة، قائلًا “لا أخشى الهجوم عليَّ، لأنني أعرف في قلبي أنني أفعل ما هو مناسب لإنسانيتنا الجماعية”.

وُلد مايكل مالاركي بالعاصمة اللبنانية بيروت في 21 من يونيو/حزيران 1983، لأب أمريكي أيرلندي وأم بريطانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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