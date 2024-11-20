الفيفا يعلن جاهزية قطر لفعاليات بطولة كأس القارات للأندية

من 11 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول

اختتم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والأندية المشاركة في كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) زيارة استمرت أسبوعًا لدولة قطر، حيث تم تقييم جاهزية استاد 974 واستاد لوسيل لاستضافة منافسات البطولة الدولية.

كما شملت الجولة تفقّد ملاعب التدريب وأماكن الإقامة، مع اقتراب موعد الحدث الكروي الذي سيقام خلال الأيام من 11 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

بطولة عالمية تجمع نخبة الأندية

وذكرت اللجنة الإعلامية للبطولة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن الحدث سيشهد مشاركة الأندية الفائزة من ست قارات، التي ستتنافس على ثلاثة ألقاب، بما فيها اللقب العالمي الذي سيُمنح إلى أفضل نادٍ في العالم.

ويتضمن جدول البطولة مباراة ديربي الأمريكيتين في 11 من ديسمبر، وكأس التحدي في 14 من ديسمبر، والمباراة النهائية التي ستقام في 18 من ديسمبر، حيث سيُتوَّج الفائز في استاد لوسيل.

وأكد رئيس بطولات الشباب في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روبرتو غراسي أن قطر تتمتع بمرافق رياضية عالمية المستوى وخبرات واسعة في تنظيم البطولات الكبرى.

استادات مهيأة لاستضافة الحدث

وقال “قطر نجحت في بناء قدرات وخبرات رفيعة في تنظيم الأحداث الرياضية، أبرزها النجاح الباهر لكأس العالم قطر 2022، الذي ترك إرثًا مستدامًا يتمثل في الاستادات الحديثة المشيَّدة بأعلى المعايير العالمية”.

ومن المقرَّر أن يستضيف استاد 974 الذي يتسع لـ44 ألف مشجع مباراتين ضمن بطولة كأس القارات للأندية 2024، بينما ستقام المباراة النهائية الحاسمة في استاد لوسيل الأيقوني، بالتزامن مع الاحتفال بمرور عامين على المباراة النهائية التاريخية لكأس العالم قطر 2022.