نعيم قاسم يكشف عن شرط حزب الله للموافقة على وقف إطلاق النار (فيديو)

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن الحزب لن يقبل باتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل ما لم يضمن حفظ السيادة اللبنانية، مشيرا إلى أن الحزب قدم ملاحظاته على المقترح الأمريكي بهذا الشأن.

وقال قاسم في كلمة متلفزة بثت اليوم الأربعاء إن الحزب يتفاوض “تحت سقفين: سقف وقف العدوان بشكل كامل وشامل، والسقف الثاني هو حفظ السيادة اللبنانية”، مضيفا أنه “لا يحق للعدو الإسرائيلي أن ينتهك وأن يقتل وأن يدخل ساعة يشاء تحت عناوين مختلفة”.

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله أن الأمر الآن متوقف على الرد الإسرائيلي وجدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن “العدو الإسرائيلي لن يأخذ بالاتفاق ما لم يأخذه في الميدان”.

وأشار قاسم إلى أن الحزب قرر “عدم تبيان ماهية الملاحظة على المقترح الأمريكي للإعلام”، موضحا أن هناك مسارين يسيران معا: “مسار الميدان، ومستمر إن شاء الله بصمود وعطاء، ومسار المفاوضات.. إن افترضنا أن المفاوضات لم تنجح نحن مستمرون”.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن أي اتفاق يجب أن يضمن لإسرائيل “حرية التحرك” ضد حزب الله.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المبعوث الأمريكي آموس هوكستين أنه سيتوجه إلى إسرائيل من بيروت في محاولة لإبرام اتفاق بشأن وقف القتال.

وعلى صعيد آخر، أكد قاسم أن حزب الله سيساهم بشكل فعال في الانتخابات الرئاسية بعد وقف إطلاق النار، مشددا على أن الخطوات السياسية وشؤون الدولة ستكون تحت سقف اتفاق الطائف بحضور القوى السياسية.