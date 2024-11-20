فيتو أمريكي يجهض قرارا في مجلس الأمن لوقف النار في غزة.. وحماس تعلق

استخدمت الولايات المتحدة، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، في خطوة تعكس دعمها المستمر لإسرائيل.

وأيدت 14 دولة مشروع القرار الذي كان يطالب بـ”وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.

وقال نائب السفيرة الأمريكية روبرت وود عقب التصويت إن بلاده “لا تستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن”، معتبرا أن القرار كان سيرسل إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “رسالة خطيرة مفادها أنه لا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات”.

من جهته، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار قبل التصويت بأنه “ليس سوى خيانة”، معولا على واشنطن لمنع تبنيه.

حماس تعلق

وفي رد فعل على الفيتو الأمريكي، أصدرت حركة حماس بيانا اعتبرت فيه أن الموقف الأمريكي “عدائي، يلغي إرادة المجتمع الدولي، ويعطي الغطاء لاستمرار حرب الإبادة والتطهير العرقي”.

وأضافت الحركة في بيانها أن الولايات المتحدة “تثبت مجددا أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا، وأنها مجرمة وتقتل الأطفال والنساء وتدمر الحياة المدنية في غزة”.

ودعت حماس واشنطن إلى “الكف عن هذه السياسة العدائية الخرقاء إن كانت حقا تسعى لإنهاء الحروب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”، كما طالبت المجتمع الدولي بـ”وضع حد لهذا التغول الأمريكي على الإرادة الدولية”.

بدوره، اعتبر السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أنه “لا مبرر ممكن” للفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.

يذكر أن هذا الفيتو الأمريكي يأتي في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بوقف إطلاق النار في غزة، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.