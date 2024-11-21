أب ينعى أطفاله بعد استشهادهم في خيام خان يونس (فيديو)

“بدي أوزع قلبي على قبور أطفالي”.. بهذه الكلمات المؤلمة، نعى أب فلسطيني أطفاله الثلاثة بعد استشهادهم في خيام نازحين غرب خان يونس، بغارة إسرائيلية.

واستشهد عدد من الفلسطينيين من بينهم 8 أطفال مساء أمس الأربعاء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

“اللي كنت خائف منه حصل”

وقال محمود الحسن، وهو أب لثلاثة شهداء أطفال، للجزيرة مباشر: “أعطيت أولادي المصروف وطلعوا يشتروا، وبعد دقيقة صار القصف، خفت أطلع من الخيمة وأشوف أولادي شهداء”.

وأضاف الأب المكلوم “بعد شوي طلعت واللي كنت خايف منه حصل، لقيت أطفالي الثلاثة شهداء بالأرض، بدي أوزع قلبي على قبور أطفالي”.

“ربنا اصطفاه شهيدا”

من جانبه، قال الفتى مؤمن بعلوشة، ابن أحد الشهداء “ربنا اصطفاه شهيدا واحنا ما بنعترض على حكم ربنا”.

وأكد الفتى مؤمن، أنه لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزو كما يزعم الاحتلال، وقال للجزيرة مباشر “الاحتلال كان يحكيلنا روحوا غرب خان يونس لأنها منطقة آمنة، بس هم قصفونا وأبويا استشهد، أبويا الكريم الحنون”.

وروى شقيقه أنس بعلوشة لحظات استشهاد والده، وقال بصوت مختنق بالبكاء “أبويا كان رايح يجيب لنا كشاف يضوي، ولما استهدفوا المخيم أجت الشظايا في رقبته وفي صدره واستشهد.. ربنا اصطفاه شهيدا”.

“لقينا حالنا غرقانين بالدم”

وحكت سيدة فلسطينية ما حدث خلال العدوان الإسرائيلي، في خان يونس جنوبي غزة، مشيرة إلى أنهم كانوا يغطون في النوم عندما حدثت الغارة الإسرائيلية.

وقالت أم الشهيد كرم المهموم “أنا أطفالي صغار كثير، شو عملوا للاحتلال؟ كنا نايمين وفجأة صحينا لقينا حالنا غرقانين بالدم”.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الأربعاء، في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 7 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين من عائلة المهموم في منطقة مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.