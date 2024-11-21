الأردن.. السجن لنائب سابق بتهمة محاولة تهريب أسلحة للضفة

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات على النائب السابق عماد العدوان، بعد إدانته بـ”محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة”.

وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 عاما على متهم فار من العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين في إطار القضية نفسها.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أن المتهمين جميعهم أدينوا بتهمة “تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع”.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قد وجّه التهمة إلى العدوان في مايو/أيار 2023، بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان في إبريل/نيسان 2023 على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.

ويبلغ عماد العدوان 36 عاما، وكان من أصغر النواب سنا في البرلمان الأردني، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين في مجلس النواب، وعُرف بمواقفه السياسية المعارضة للحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في حينه أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي)، وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته أثناء توجهه إلى الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، ولم تحدد السلطات آنذاك وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.

يُذكر أن الأردن وإسرائيل أبرما معاهدة سلام في عام 1994، لكن العلاقات بين البلدين شهدت توترات متكررة على خلفية القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأراضي المحتلة.