الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت المحكمة في بيان إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم.

وأضافت أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام، محمد دياب إبراهيم المصري (المعروف أيضا باسم محمد الضيف).

وقالت المحكمة في بيانها إن لديها أسبابا منطقية للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت “يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهم مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: وهي جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال اللاإنسانية”.

وأضاف البيان “وجدت المحكمة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مشرفين مدنيين على جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”.

ووجدت المحكمة أيضاً أن “الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة”.